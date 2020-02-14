Жесткая конкуренция привела к падению стоимости дорожного страхования

В прошлом году было зарегистрировано в общей сложности 36 100 случаев дорожного страхования, из них 32 950 случаев произошли в Эстонии и 3 150 – за границей, но были обусловлены эстонскими транспортными средствами.

По словам руководителя Фонда дорожного страхования Марта Йессе, в минувшем году ценовая конкуренция привела к падению рынка дорожного страхования и цен на нем. «Хотя число застрахованных транспортных средств продолжало расти и повысилось также количество страховых случаев, цены на дорожное страхование начали падать. Если в позапрошлом году средний годовой платеж по дорожному страхованию вырос на 9% и составил 142 евро, то в минувшем году он упал на 5% и составил 134 евро», – пояснил Йессе.

В 2019 году общий объем рынка дорожного страхования составил 101,3 млн, снизившись на один миллион евро, или 1%. Прибыль рынка дорожного страхования составила 6 млн евро. Средний ущерб от ДТП равнялся 1889 евро.

По оценке Йессе, минувший год стал для потребителей и страховщиков благоприятным. «Конечно, цены взяли курс на снижение, но рынок дорожного страхования уже второй год подряд остается прибыльным», – отметил Йессе. «В то же время общие тенденции в дорожном движении не радуют. Если в позапрошлом году число ДТП снизилось, то в прошлом году снижение сменилось ростом на один процент», – признал Йессе.

По состоянию на конец минувшего года в дорожном регистре насчитывалось 856 680 транспортных средств, из которых дорожное страхование имело 745 500. По сравнению с позапрошлым годом количество транспортных средств выросло на 21 тысячу, а транспортных средств с дорожным страхованием – на 25 тысяч.

Дорожное страхование – это обязательное страхование ответственности водителя транспортного средства, которое возмещает пострадавшему ущерб, причиненный лицом, поведение которого обусловило дорожно-транспортное происшествие.