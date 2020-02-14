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Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Отепя в белорусские Раубичи

Стадион Техванди 31 января

ФОТО: Tiit Tammemäe

Из-за отсутствия снега и теплой погоды чемпионат Европы по биатлону перенесен из эстонского Отепя в белорусские Раубичи.

В понедельник еще были оптимистические прогнозы, что удастся ночью при минусовых температурах произвести достаточное количество искусственного снега, чтобы подготовить трехкилометровый лыжный круг в Отепя. Однако все-таки пришлось перенести чемпионат, передает Rus.Err.ee.

Изначально Международный союз биатлонистов должен был принять решение в субботу, но сделал это уже в четверг, поскольку прогноз погоды не радовал организаторов соревнований в Отепя.

В итоге чемпионат Европы второй год подряд пройдет в белорусских Раубичах.

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