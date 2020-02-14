Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Отепя в белорусские Раубичи

В понедельник еще были оптимистические прогнозы, что удастся ночью при минусовых температурах произвести достаточное количество искусственного снега, чтобы подготовить трехкилометровый лыжный круг в Отепя. Однако все-таки пришлось перенести чемпионат, передает Rus.Err.ee.

Изначально Международный союз биатлонистов должен был принять решение в субботу, но сделал это уже в четверг, поскольку прогноз погоды не радовал организаторов соревнований в Отепя.