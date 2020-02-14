Правила фигурного катания ожидают серьезные изменения

Глава технического комитета ISU Фабио Бьянчетти сообщил, что организация рассмотрит следующие изменения:

- изменение названия короткой программы на «техническую»;

- пересмотр системы оценок за технику и за компоненты. В технической программе баллы за технику будут иметь больший вес по сравнению с баллами за компоненты – 60% на 40%. В произвольной наоборот – основой станет оценка за компоненты (60% от итогового балла), а не за технику (40%);

- удлинение короткой программы и сокращение произвольной. Обе программы будут длиться 3 минуты 30 секунд. Сейчас продолжительность короткой – 2 минуты 40 секунд, произвольной – четыре минуты.

Если изменения будут одобрены, они вступят в силу с сезона-2022/23.

«Главная идея в том, чтобы фигуристы не гнались за сложностью, а старались улучшить качество элементов, а также больше внимания обращали на хореографию», – сказал Бьянчетти.