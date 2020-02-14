Как НАТО планирует защитится от новых российских ракет

Министры обороны стран НАТО обсудили меры в ответ на угрозы, которые несут новые российские виды оружия - крылатая ракета 9М729, гиперзвуковые ракета "Кинжал" и система "Авангард", пишет DW.com.
После того, как грядущее прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало очевидным, в НАТО решили подготовить ответ на новую российскую крылатую ракету 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8). Ее разработка Москвой и принятие на вооружение в НАТО называют причиной прекращения ДРСМД.
На данный в альянсе все еще обдумывают пакет ответных мер. Впрочем, на заседании министров обороны стран-членов НАТО 12-13 февраля в Брюсселе стало понятно, что 9М729 - лишь часть проблемы.
Какие меры готовит НАТО
По итогам заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс утвердит пакет ответных мер позже в этом году. Но определенная ясность уже есть. Столтенберг уточнил, что меры будут защитными: "Они будут включать адаптацию нашего планирования и учений, а также наших стратегий обычных и ядерных вооружений". Альянс, по словам его генсека, уже начал реагировать путем повышения боеготовности своих сил.
Как известно, НАТО разметила четыре батальона на ротационной основе в странах Балтии и Польше, а также утвердила инициативу "четырежды 30". В рамках нее по 30 подразделений сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил должны быть готовыми к применению в течение 30 дней. Среди новых мер будет и улучшение разведки, наблюдения и сбора информации.
Также НАТО разрабатывает новые оборонительные системы. "Мы инвестируем в современные системы, включая противовоздушную и противоракетную оборону", - пояснил Столтенберг, отвечая корреспонденту DW. О каких именно системах идет речь, в НАТО не говорят, ссылаясь на секретность информации.
Как планирует ответить США
В то же время США работают не только над оборонительными, но и над наступательными системами вооружений. Во второй половине 2019 года они начали тестирование новой ракеты средней дальности. Испытания такого оружия, в отличие от разработки, были запрещены ДРСМД.
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон во время своей пресс-конференции конкретики избегала, сообщив лишь, что ее страна находится в процессе создания систем, которые позволят ей "защищаться от ракет, выпущенных Россией в больших количествах в нарушение Договора о РСМД". Хатчинсон уточнила, что хотя эти системы уже тестировали, они пока не готовы к принятию на вооружение.
Со своими союзниками Вашингтон более охотно делится информацией о своих разработках. "Мое понимание программы США - они разрабатывают обычные гиперзвуковые ракетные системы. Они не будут готовыми к принятию на вооружение в ближайшие год или два", - пояснил DW чиновник НАТО на условиях анонимности. Единственное, что США уже сделали, - оснастили свои подлодки класса "Огайо" баллистическими ракетами с новыми ядерными боеголовками пониженной мощности W76-2. Об этом стало известно в начале 2020 года.
НАТО не будет размещать новое ядерное оружие в Европе
По данным западных спецслужб, России уже поставила на вооружении десятки крылатых ракет 9М729. В НАТО считают, что дальность полета этой ракеты нарушает параметры ДРСМД. Москва признает наличие ракеты, но настаивает на том, что ее характеристики не противоречат договору. Беспокойство НАТО относительно ракет средней дальности вызвано тем, что они способны за очень короткое время поразить европейские города. При этом они мобильны и их легко спрятать. Потому такой вид оружия оставляет минимальные шансы подготовиться к атаке.