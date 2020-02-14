Как НАТО планирует защитится от новых российских ракет

После того, как грядущее прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало очевидным, в НАТО решили подготовить ответ на новую российскую крылатую ракету 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8). Ее разработка Москвой и принятие на вооружение в НАТО называют причиной прекращения ДРСМД.

На данный в альянсе все еще обдумывают пакет ответных мер. Впрочем, на заседании министров обороны стран-членов НАТО 12-13 февраля в Брюсселе стало понятно, что 9М729 - лишь часть проблемы.

Какие меры готовит НАТО

По итогам заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс утвердит пакет ответных мер позже в этом году. Но определенная ясность уже есть. Столтенберг уточнил, что меры будут защитными: "Они будут включать адаптацию нашего планирования и учений, а также наших стратегий обычных и ядерных вооружений". Альянс, по словам его генсека, уже начал реагировать путем повышения боеготовности своих сил.

Как известно, НАТО разметила четыре батальона на ротационной основе в странах Балтии и Польше, а также утвердила инициативу "четырежды 30". В рамках нее по 30 подразделений сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил должны быть готовыми к применению в течение 30 дней. Среди новых мер будет и улучшение разведки, наблюдения и сбора информации.

Также НАТО разрабатывает новые оборонительные системы. "Мы инвестируем в современные системы, включая противовоздушную и противоракетную оборону", - пояснил Столтенберг, отвечая корреспонденту DW. О каких именно системах идет речь, в НАТО не говорят, ссылаясь на секретность информации.

Как планирует ответить США

В то же время США работают не только над оборонительными, но и над наступательными системами вооружений. Во второй половине 2019 года они начали тестирование новой ракеты средней дальности. Испытания такого оружия, в отличие от разработки, были запрещены ДРСМД.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон во время своей пресс-конференции конкретики избегала, сообщив лишь, что ее страна находится в процессе создания систем, которые позволят ей "защищаться от ракет, выпущенных Россией в больших количествах в нарушение Договора о РСМД". Хатчинсон уточнила, что хотя эти системы уже тестировали, они пока не готовы к принятию на вооружение.

Со своими союзниками Вашингтон более охотно делится информацией о своих разработках. "Мое понимание программы США - они разрабатывают обычные гиперзвуковые ракетные системы. Они не будут готовыми к принятию на вооружение в ближайшие год или два", - пояснил DW чиновник НАТО на условиях анонимности. Единственное, что США уже сделали, - оснастили свои подлодки класса "Огайо" баллистическими ракетами с новыми ядерными боеголовками пониженной мощности W76-2. Об этом стало известно в начале 2020 года.

НАТО не будет размещать новое ядерное оружие в Европе