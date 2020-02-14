Их не знают даже в лицо…

Что-то слышали о нем восемь процентов жителей этого «поселения» и всего шесть процентов – всех опрошенных таллиннцев (общим числом 800 человек).

Не знаю, у кого как, а у меня эта публикация вызвала недоумение и даже какое-то чувство дискомфорта. Не очень сильного, но все-таки... А для чего, собственно, в принципе такое исследование проводилось и о чем вообще говорят нам эти цифры?

Что нам Гекуба?

Я понимаю, когда широкой аудитории задаются вопросы о популярности той или иной политической партии или об идеологической (экономической, социальной и так далее) программе, выносимой на обсуждение в правительстве или в парламенте. Или, например, когда предлагается оценить деятельность той или иной конкретной публичной личности: довольны вы её (его) работой, высказываниями и пр.? Может ли она (он) продолжить исполнение своих обязанностей на прежнем месте или следует заменить её (его)? И так далее.

В том и в другом случае оценивается некое содержательное наполнение, непосредственно касающееся каждого жителя страны, региона, города.

Но кому и что даёт знание того факта, что Лаури Лаатс и Владимир Свет возглавляют список наиболее известных старейшин, а уже упомянутый Андрес Вяэн и Андре Ханимяги этот список замыкают? Кто-то из них лучше, а кто-то – хуже? И вообще: так ли хорошо, что кого-то знают больше, чем остальных? Ксению Собчак и Владимира Жириновского знают все – и что?

Здесь, на мой взгляд, мы сталкиваемся с последствиями того порочного принципа, который был взят на вооружение эстонским истеблишментом еще на заре туманной юности восстановившей свой суверенитет республики. А именно – назначать первыми руководителями не специалистов, а политиков.

Правда, при декларировании этого принципа имелись в виду такие должности, как главы министерств и других республиканских ведомств, то есть фигуры общегосударственного масштаба. Лично мне это тоже представляется неверным, но тут есть хоть какая-то логика: все-таки на таком месте человек осуществляет реализацию политических решений назначившей его правящей коалиции и несет за достигнутые, или не достигнутые итоги свою долю политической же ответственности. (Правда, уже тогда не обошлось без ляпсусов, и Министерство юстиции – sic! – какое-то время возглавлял человек с дипломом лесного техникума…)

Отчасти политическими мотивами может еще быть оправдано назначение глав законодательной и исполнительной власти в столице, но только в ней и только на уровне города. Главы же других городов, не говоря уже про районы, уезды и волости – это вообще должности административные, такими муниципальными образованиями должны, по моему глубокому убеждению, командовать, прежде всего, крепкие хозяйственники, профессиональные менеджеры, юристы и/или экономисты.

Специалисты очень широкого профиля