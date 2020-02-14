Видео: в Англии продается самый маленький замок в мире

Замок Динтон был построен в 1769 году богатым землевладельцем Джоном Ванхаттеном в сугубо утилитарных целях: он украшал ландшафт усадьбы, а внутри сэр Джон хранил свои коллекции артефактов.

В полностью отреставрированном замке три этажа. Напервом находится кухня-столовая и подсобное помещение. На втором этаже замка - гостиная, и на третьем - две спальни. Из каждого окна замка открываются прекрасные виды на окружающую его природу.

Замок Динтон. ФОТО: michaelgraham.co.uk

При реновации замка использованы только натуральные материалы, а внешний вид и планировка здания не изменены. На крыше замка оборудована терраса, выход на которую осуществляется с третьего этажа.

Недалеко от замка находится городок Эйлсбери с развитой инфраструктурой.

Замок Динтон ФОТО: michaelgraham.co.uk

Замок продается за миллион фунтов стерлингов, что по курсу составляет примерно 809 000 евро.