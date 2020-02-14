Видео: в Англии продается самый маленький замок в мире

Расположенный в графстве Бакингэмшир миниатюрный запок Динтон ищет нового собственника, передает портал Kodustiil.
Замок Динтон был построен в 1769 году богатым землевладельцем Джоном Ванхаттеном в сугубо утилитарных целях: он украшал ландшафт усадьбы, а внутри сэр Джон хранил свои коллекции артефактов.
В полностью отреставрированном замке три этажа. Напервом находится кухня-столовая и подсобное помещение. На втором этаже замка - гостиная, и на третьем - две спальни. Из каждого окна замка открываются прекрасные виды на окружающую его природу.
При реновации замка использованы только натуральные материалы, а внешний вид и планировка здания не изменены. На крыше замка оборудована терраса, выход на которую осуществляется с третьего этажа.
Недалеко от замка находится городок Эйлсбери с развитой инфраструктурой.
Замок продается за миллион фунтов стерлингов, что по курсу составляет примерно 809 000 евро.
С предложением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ, а видео посмотреть ниже.