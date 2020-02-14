У России могут отнять еще одно олимпийское золото

Двукратный олимпийский чемпион, российский биатлонист Евгений Устюгов обвиняется Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) в предполагаемом нарушении антидопинговых правил, передает Р-Спорт.
Обвинения основаны на отклонениях в биологическом паспорте спортсмена в период с января 2010-го по февраль 2014 года. Сообщается, что в соответствии с антидопинговыми правилами IBU дело россиянина будет рассмотрено независимым судом.
Устюгов, которому в июне исполнится 35 лет, уже завершил карьеру. В 2010 году на Играх в Ванкувере он завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете, на Олимпиаде-2014 в Сочи спортсмен стал обладателем золота в эстафете.
Если Устюгова лишат олимпийского золота, то оно перейдет к Мартену Фуркаду, который в масс-старте Ванкувера стал вторым.