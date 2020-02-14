Что произошло с рынком труда Эстонии в прошлом году? Обзор Департамента статистики

В прошлом году уровень участия в составе рабочей силы* составил 71,6 процента, уровень трудовой занятости – 68,4 процента, а уровень безработицы – 4,4 процента, среднегодовая численность активных на рынке труда в 2019 году составила 702 600 человек, а занятых – 671 300, сообщил департамент статистики.

*Уровень участия в рабочей силе - отношение численности рабочей силы (занятых и безработных) определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.

С полной занятостью в 2019 году трудились 586 200 человек. Работников с частичной занятостью было 85 100, их численность в сравнении с 2018 годом немного увеличилась. Большинством работников с частичной занятостью были женщины, которые в качестве причины назвали личные или семейные обстоятельства. Мужчины трудились с частичной занятостью в основном потому, что работать на полную занятость не желали.

Недостаточно занятых было в прошлом году 6100 человек и их численность в сравнении с предыдущим годом снизилась. Недостаточно занятым считается работник, который желает работать больше и готов приступить к выполнению дополнительной работы в течение двух недель.

Участие в составе рабочей силы среди 15–64-летних составило 78,6 процента. Этот показатель есть также в программе конкурентоспособности «Эстония 2020» с целью увеличить его в данной возрастной группе до 75 процентов.

Сократилось также число долговременно безработных – их было 6200 человек. Долговременно безработные – это лица, которые не работали 12 месяцев или дольше, и их считают безработными с наиболее высокой степенью риска бедности, поскольку неучастие в рынке труда может оказать влияние на их профессиональные навыки и привычку трудиться.

Неактивных на рынке труда было 278 400 человек. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, болезнь или травма. Неактивных желающих найти работу было 28 500 человек, больше всего их было среди людей пенсионного возраста и тех, кто был неактивен по причине учебы. Неактивный желающий найти работу – это лицо, которое не работает и не ищет активно работу, но готов приступить к работе сразу, как только ее найдет (в течение двух недель).