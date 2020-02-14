Генпрокурор США пожаловался на твиты Трампа

Уильям Барр - министр юстиции США, являющийся одновременно генеральным прокурором страны, заявил, что бесконечные твиты президента США Дональда Трампа мешают ему заниматься своей работой. В интервью телеканалу ABC News, опубликованном в четверг, 13 февраля, Барр подчеркнул, что Трамп никогда не просил его "как-то повлиять (на вердикт) в каком-либо уголовном процессе", но ему все-таки стоит перестать писать твиты про Минюст. "Из-за них мне просто невозможно делать свою работу", - заявил Барр.

По мнению журналистов, подобный комментарий Барра является редким случаем критики президента, которого он обычно рьяно защищает. Однако, с другой стороны, это высказывание ставит генерального прокурора в один ряд с теми сторонниками Трампа в Белом доме, которые поддерживают президента, но при этом желают, чтобы он писал поменьше твитов, указывает телеканал.

Почему генпрокурор Барр раскритиковал Трампа за твиты

Судя по всему, критика Уильяма Барра была связана с процессом по делу Роджера Стоуна, являвшегося на протяжении долгих лет доверенным лицом Трампа. Стоун обвиняется в даче ложных показаний в Конгрессе, давлении на свидетелей и создании помех для осуществления правосудия в расследовании возможных связей Трампа с Москвой и вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 году..

Принимая во внимание тяжесть этих обвинений, прокуроры порекомендовали рассматривавшему дело федеральному суду в Вашингтоне приговорить Стоуна к лишению свободы на срок от семи до девяти лет. Однако Трамп резко раскритиковал эту рекомендацию в своем микроблоге в Twitter.

So they now convict Roger Stone of lying and want to jail him for many years to come. Well, what about Crooked Hillary, Comey, Strzok, Page, McCabe, Brennan, Clapper, Shifty Schiff, Ohr & Nellie, Steele & all of the others, including even Mueller himself? Didn’t they lie?.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019