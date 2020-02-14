Пт, 14.02.2020
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Английским вундеркиндом заинтересовался "Ливерпуль"

Джейдон Санчо

ФОТО: Oliver Zimmermann via www.imago-images.de/imago images/foto2press

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо попал в сферу интересов очередного топ-клуба, передает Sports.ru.

Вслед за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реалом» и «Барселоной» приобрести 19-летнего англичанина по окончании сезона захотел «Ливерпуль».

Мерсисайдцы уже уведомили об этом немецкий клуб, сообщает Daily Mail.

«Ливерпуль» надеется, что опередить конкурентов и оформить сделку помогут хорошие отношения Юргена Клоппа с «Боруссией», прежним клубом главного тренера «красных».

Контракт Санчо с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года, клуб потребует за него не менее 100 млн фунтов.

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