Английским вундеркиндом заинтересовался "Ливерпуль"

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо попал в сферу интересов очередного топ-клуба, передает Sports.ru.
Вслед за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реалом» и «Барселоной» приобрести 19-летнего англичанина по окончании сезона захотел «Ливерпуль».
Мерсисайдцы уже уведомили об этом немецкий клуб, сообщает Daily Mail.
«Ливерпуль» надеется, что опередить конкурентов и оформить сделку помогут хорошие отношения Юргена Клоппа с «Боруссией», прежним клубом главного тренера «красных».
Контракт Санчо с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года, клуб потребует за него не менее 100 млн фунтов.