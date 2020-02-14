Английским вундеркиндом заинтересовался "Ливерпуль"

Вслед за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реалом» и «Барселоной» приобрести 19-летнего англичанина по окончании сезона захотел «Ливерпуль».

Мерсисайдцы уже уведомили об этом немецкий клуб, сообщает Daily Mail.

«Ливерпуль» надеется, что опередить конкурентов и оформить сделку помогут хорошие отношения Юргена Клоппа с «Боруссией», прежним клубом главного тренера «красных».