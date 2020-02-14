Фото ⟩ Заложен краеугольный камень предпоследнего этапа строительства нового жилого квартала в Таллинне

По словам исполнительного директора основанной на эстонском капитале девелоперской компании Metro Capital Айна Кивисаара, 28-квартирный дом по адресу Туукри, 25 будет готов к концу года. «В жилом комплексе, где только что был заложен краеугольный камень, уже забронировано или продано 75% квартир. В истории нашего предприятия это один из проектов с самым активным интересом покупателей и быстрым процессом продаж. Также это подтверждает и тот факт, что рынок недвижимости столицы все так же подвижен и жизнеспособен».

В жилом доме по адресу Туукри, 25 двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с жилой площадью от 42,9 до 138,5 м2. В доме есть все удобства, характерные для квартир премиум-класса: экономичный водяной подогрев пола, собственные вентиляционные установки в каждой квартире, солнечная терраса на крыше и решение для умного дома Loxone, при помощи которого можно управлять отоплением в комнатах и вентиляцией при помощи смартфона или компьютера. В строительстве этого дома были использованы высококачественные, близкие к природным материалы самого высокого класса: дерево, натуральные камни и стекло. При строительстве соблюдались стандарты энергоэффективности А-класса.

Таким будет квартал Лийкри в Кадриорге. ФОТО: Metro Capital

«Наш масштабный проект, который находится в квартале Кийкри, уже вышел на финишную прямую. Строительство двух последних жилых домов по адресу Кийкри, 6 мы хотим начать уже во второй половине этого года. В планах построить двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с террасами и балконами, так как именно на такие квартиры наибольший спрос на рынке недвижимости», - сказал исполнительный директор Metro Capital, добавив, что о деталях и временных рамках можно будет говорить уже в ближайшие месяцы.

Он объяснил, что всего в проект развития квартала Кийкри инвестируется около 50 миллионов, что можно считать самой крупной инвестицией в один жилой квартал на эстонском рынке недвижимости. Окончательно жилые дома будут готовы к 2022 году. «Мы уже предвидим большой интерес и к последнему этапу нашего проекта: эти дома расположены на прибрежной территории, где парк Кадриорг и продленный пляжный променад Пирита находятся прямо под окнами жильцов. Все это делает возможным вести здоровый образ жизни. Недвижимость, находящаяся в хорошем логистическом расположении, недалеко от центра города, никогда не потеряет в цене. Ценность таких инвестиций со временем только увеличивается».

Закладка краеугольного камня. ФОТО: Андрей Оздоба

В закладке краеугольного камня участвовали представители принадлежащей Metro Capital строительной фирмы Kiikri Ehitus и архитекторы бюро Arhitekt11. По традиции в капсулу краеугольного камня были помещены газеты, выпущенные в этот день и строительные проекты дома, подписанные авторами.

Закладка краеугольного камня в квартале Кийкри. ФОТО: Андрей Оздоба.

Туукри, 25 - восьмой дом в проекте Metro Capital. Главный подрядчик строительства новой недвижимости Metro Capital в жилом квартале Кийкри – Kiikri Ehitus. Проекты как "Резиденций Кийкри", так и строящегося по адресу Туукри, 25 жилого дома были созданы архитекторами бюро Arhitekt11. Архитекторы команды проекта: Иллимар Труверк, Кристьян Линд, Кюлли Кюббар, архитектор внутреннего пространства Каур Кяарма и ландшафтный архитектор Кристиан Нигул. При дизайне жилых домов было учтено своеобразие и ценность Кадриорга.