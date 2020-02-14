Пт, 14.02.2020
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Обновление Windows 10 снова ломает компьютеры

Microsoft Windows 10.

ФОТО: John Stillwell/PA Wire/PA Images

Компания Microsoft выпустила 11 февраля очередное обновление Windows 10 в рамках ежемесячного обновления Patch Tuesday, традиционно выходящего во второй вторник месяца. Также традиционно обновление не обошлось без неприятных сюрпризов, пишет Ixbt.com.

Январское обновление Windows 10 приводило к проблемам с Wi-Fi, «синему экрану смерти» и другим неприятностям. Февральское обновление тоже «радует» пользователей, хотя призвано устранять недоработки и ошибки. 

После установки обновления Windows 10 с номером KB4532693 некоторые пользователи столкнулись с возвращением меню «Пуск» и рабочего стола к первозданному виду. Загрузка пользовательского профиля оказывалась некорректной на постоянной или временной основе. Это означает, что все ярлыки для рабочего стола и  меню «Пуск» пропадают после установки апдейта. 

Обновление Windows 10 снова ломает компьютеры. Впрочем, ничего удивительного
 

Сопутствующее февральское обновление безопасности KB4524244 приносит отдельные сложности на компьютеры HP. Вплоть до внезапных перезагрузок, зависаний и потери работоспособности. Удаление апдейта решает проблему.

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