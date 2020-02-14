Обновление Windows 10 снова ломает компьютеры

Январское обновление Windows 10 приводило к проблемам с Wi-Fi, «синему экрану смерти» и другим неприятностям. Февральское обновление тоже «радует» пользователей, хотя призвано устранять недоработки и ошибки.

После установки обновления Windows 10 с номером KB4532693 некоторые пользователи столкнулись с возвращением меню «Пуск» и рабочего стола к первозданному виду. Загрузка пользовательского профиля оказывалась некорректной на постоянной или временной основе. Это означает, что все ярлыки для рабочего стола и меню «Пуск» пропадают после установки апдейта.