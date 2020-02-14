Пт, 14.02.2020
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  • Вот почему нельзя курить в туалете: в Пярнумаа небрежность привела к пожару

Вот почему нельзя курить в туалете: в Пярнумаа небрежность привела к пожару

Сигарета. Иллюстративное фото.

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Небрежность мужчины привела к пожару. К счастью, спасателям удалось спасти жизнь человека и его имущество. 

13 февраля в 21:31 в Центр тревоги сообщили, что из квартиры на аллее Пярна в поселке Аудру, Пярнумаа, идет дым. 

Прибывшие на место спасатели установили, что источник огня находится в туалете. Как оказалось, жилец квартиры курил в туалете и там уснул, в результате чего от сигареты вспыхнула туалетная бумага. Спасатели потушили огонь и проветрили комнаты.

Для обеспечения безопасности спасатели советуют курить вне помещений. После курения следует потушить сигарету в пепельнице или, к примеру, использовать банку, наполненную водой.

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