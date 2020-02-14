Вот почему нельзя курить в туалете: в Пярнумаа небрежность привела к пожару

Небрежность мужчины привела к пожару. К счастью, спасателям удалось спасти жизнь человека и его имущество.
13 февраля в 21:31 в Центр тревоги сообщили, что из квартиры на аллее Пярна в поселке Аудру, Пярнумаа, идет дым.
Прибывшие на место спасатели установили, что источник огня находится в туалете. Как оказалось, жилец квартиры курил в туалете и там уснул, в результате чего от сигареты вспыхнула туалетная бумага. Спасатели потушили огонь и проветрили комнаты.
Для обеспечения безопасности спасатели советуют курить вне помещений. После курения следует потушить сигарету в пепельнице или, к примеру, использовать банку, наполненную водой.