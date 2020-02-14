Смена эпох в фигурном катании: еще одна российская пара объявила о завершении карьеры

Спортсмены уже официально сообщили о своём решении Федерации фигурного катания России. Ранее появилась информация, что дуэт может пропустить следующий сезон из-за травмы Мозгова. В декабре 2019 года пара не выступала на чемпионате России в Красноярске.

Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. Ранее Бетина каталась с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призёром первенства России по фигурному среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призёром финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2014/2015.