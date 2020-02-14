Старая проводка - проклятие панельных домов

«Замена электропроводки в старых панельных домах требует более серьезной работы, чем это кажется на первый взгляд, поскольку приходится отсоединять старые провода и штробить в стенах всей квартиры каналы для новых проводов», – считает руководитель отдела обслуживания недвижимости Pindi Kinnisvara Реймо Розе.
«Прежде всего, в панельных домах большая часть электропроводки находится не в легкодоступных каналах или бороздах, а внутри панелей или между ними. Старые провода просто отсоединяются от питания, а для установки новой проводки и каждой розетки необходимо штробить новый канал. Это, к тому же, означает, что после завершения работ во всей квартире придется делать генеральную уборку, заново штукатурить, шпаклевать и окрашивать все стены и потолки или клеить обои», – описал проблему Розе.
«Замена проводов – это доставляющая неудобства работа, однако если вы пользуетесь мощными электроприборами, то рекомендую заменить отжившие свой век алюминиевые провода, поскольку безопасность не имеет цены», – добавил Розе.