Старая проводка - проклятие панельных домов

«Прежде всего, в панельных домах большая часть электропроводки находится не в легкодоступных каналах или бороздах, а внутри панелей или между ними. Старые провода просто отсоединяются от питания, а для установки новой проводки и каждой розетки необходимо штробить новый канал. Это, к тому же, означает, что после завершения работ во всей квартире придется делать генеральную уборку, заново штукатурить, шпаклевать и окрашивать все стены и потолки или клеить обои», – описал проблему Розе.