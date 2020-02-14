Государство оставило детей с неизлечимой болезнью без помощи и пособия

Исчезла необходимая помощь

Вместе с инвалидностью Доминик, кроме пособия, утратил возможность получения и иной помощи, например, возможность ходить к психологу: «У Маттиаса есть реабилитационный план, а о Доминике сразу сказали, что при таком диагнозе в плане нет смысла». Но в действительности все наоборот: дети из-за болезни находятся в постоянном стрессе, поскольку очень сильно ограничены в том, что могут есть. В школе и детском саду им тоже приходится есть спецпитание: «Дети иногда грустят и спрашивают, почему у них есть эта болезнь».

Несколько дней назад Детский фонд начал сбор пожертвований на покупку спецпитания для детей с фенилкетонурией.

Лейла Лахтвеэ сообщила, что для обеспечения развития здоровья таких детей им не нужно назначать инвалидность, но нужно поддерживать покупку необходимого питания. Она объяснила, что поскольку врач-эксперт при назначении инвалидности согласно имеющимся критериям уже не может выдать этим детям инвалидность, нужно найти другие возможности для поддержки людей с таким диагнозом.

Вопросы без ответа

На вопрос, почему эти возможности не создали до изменения действовавшего порядка, а также когда и в каком объеме эти дети начнут получать пособие, узнать в Департаменте социального страхования не получилось.

Вчера вечером в 17.00 комментарий прислал и министр социальных дел Танель Кийк: «Я понимаю и всячески разделяю озабоченность родителей детей, нуждающихся в спецпитании. Эти семьи ждут оправданную поддержку со стороны государства, а потому мы в сотрудничестве с Департаментом социального страхования ищем лучшее решение».

По словам Кийка, самое главное, чтобы семьи получили необходимую помощь и чувство защищенности. Департамент социального страхования, по словам министра, общается по этой теме напрямую со всеми родителями и предлагает каждой семье временное решение: «Со стороны министерства мы также готовим соответствующие поправки к закону, чтобы в дальнейшем обеспечить нуждающихся в помощи детей четкой и постоянной поддержкой».

Что ест ребенок с диагнозом фенилкетонурия? В среду Маарья Утно приготовила Доминику на обед специальные макароны с салатом из томатов и огурцов. В небольших количествах разрешена и сметана, но желательно все же заправлять салаты маслом. Минут через 20 после еды мальчики снова проголодались: «Поскольку пища низкокалорийная, они очень быстро становятся голодными. Мы не хотим их ограничивать, поскольку им и так много чего нельзя». Например, сто граммов копченой колбасы содержат 24 грамма белка, Доминик и Маттиас могут каждый съедать за день по десять граммов белка. Мясо, рыба и молочные продукты, как большие источники белка, им запрещены.

Вчера вечером после пяти семья Утно узнала, что их семье назначили временное спецпособие. Каких оно объемов и когда начнет поступать на счет, осталось неизвестным.