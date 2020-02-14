Государство оставило детей с неизлечимой болезнью без помощи и пособия

Департамент социального страхования лишил людей с тяжелым заболеванием обмена веществ - фенилкетонурия – инвалидности, а потому страдающие этим заболеванием люди остались без пособия и возможности реабилитации, пишет Tartu Postimees.
Если до сих пор государственное пособие уходило на покупку дорогого спецпитания, то теперь семьям приходится справляться самим. Детский фонд Клиники Тартуского университета уже начал сбор пожертвований на покупку спецпитания, а Департамент социального страхования ведет индивидуальные переговоры с такими семьями, чтобы начать платить спецпособие в неизвестных размерах.
Неожиданная новость
Неожиданно для себя без государственного пособия осталась и живущая в Виймси семья Утно, где растут имеющие диагноз фенилкетонурия пятилетний Доминик и 11-летний Маттиас. Из-за болезни мальчикам всю жизнь придется придерживаться специальной диеты. Мясо, рыба и молочные продукты останутся голубой мечтой, в случае нарушения диеты пострадает психика.
На питание семья в месяц тратит почти 500 евро. Тратили бы и больше, если бы позволило финансовое положение. Спецпитание приходится заказывать в Германии или Польше. Килограмм макарон, например, стоит восемь евро, а литр молока – 10 евро. «Мальчики растут и едят все больше, кроме того, из-за спецдиеты питание оказывается малокалорийным и не очень сытным», - признала мать Маарья Утно.
Еще в прошлом году и Доминик, и Маттиас получали государственное пособие, поскольку обоим была назначена инвалидность средней тяжести. В октябре прошлого года Маарья Утно отправилась в Департамент социального страхования, чтобы продлить инвалидность младшего сына, и там ей сообщили, что с этим диагнозом инвалидность больше не выписывают, не продлевают и уже имевшуюся.
Департамент социального страхования не сообщал родителям заранее, что такое изменение вводится. Еще в августе было удовлетворено как минимум одно ходатайство о продлении. В прошлом году пособие в случае инвалидности средней степени тяжести составляло 69 евро, в этот году оно увеличилось до 138 евро. Маарья Утно отметила, что из-за того, что пособие увеличилось, начали перепроверять, кому его платить: «Внешне же мои дети совершенно здоровы. Если и в будущем они будут соблюдать спецдиету, то смогут жить полноценной жизнью».
«Согласно действующему закону, государство вмешивается тогда, когда есть основание для установления инвалидности, но если страдающие фенилкетонурией дети нуждаются в специальной диете, то инвалидности у них не возникает», - объяснила руководитель службы экспертизы и социальных пособий Департамента социального страхования Лейла Лахтвеэ.
В случае фенилкетонурии спецпитание является лекарством, подчеркнула заведующая центром клинической генетики Клиники ТУ, профессор Катрин Ыунап: «В случае если человек с таким заболеванием не использует спецпитание, у него возникают необратимые повреждения мозга, которые нельзя восстановить, снова перейдя на специальное питание. Поэтому пациенты не могут себе позволить паузу в спецдиете даже на несколько недель или месяц».
Маттиасу государственное пособие по инвалидности будут платить как минимум до октября этого года. Маарья Утно говорит, что в Департаменте социального страхования нуждающиеся в продлении с января ходатайства поставлены на режим ожидания: «Я не знаю, возможно, это потому, что вместе с другими семьями мы после рождества обратились в административный суд».
Исчезла необходимая помощь
Вместе с инвалидностью Доминик, кроме пособия, утратил возможность получения и иной помощи, например, возможность ходить к психологу: «У Маттиаса есть реабилитационный план, а о Доминике сразу сказали, что при таком диагнозе в плане нет смысла». Но в действительности все наоборот: дети из-за болезни находятся в постоянном стрессе, поскольку очень сильно ограничены в том, что могут есть. В школе и детском саду им тоже приходится есть спецпитание: «Дети иногда грустят и спрашивают, почему у них есть эта болезнь».
Несколько дней назад Детский фонд начал сбор пожертвований на покупку спецпитания для детей с фенилкетонурией.
Лейла Лахтвеэ сообщила, что для обеспечения развития здоровья таких детей им не нужно назначать инвалидность, но нужно поддерживать покупку необходимого питания. Она объяснила, что поскольку врач-эксперт при назначении инвалидности согласно имеющимся критериям уже не может выдать этим детям инвалидность, нужно найти другие возможности для поддержки людей с таким диагнозом.
Вопросы без ответа
На вопрос, почему эти возможности не создали до изменения действовавшего порядка, а также когда и в каком объеме эти дети начнут получать пособие, узнать в Департаменте социального страхования не получилось.
Вчера вечером в 17.00 комментарий прислал и министр социальных дел Танель Кийк: «Я понимаю и всячески разделяю озабоченность родителей детей, нуждающихся в спецпитании. Эти семьи ждут оправданную поддержку со стороны государства, а потому мы в сотрудничестве с Департаментом социального страхования ищем лучшее решение».
По словам Кийка, самое главное, чтобы семьи получили необходимую помощь и чувство защищенности. Департамент социального страхования, по словам министра, общается по этой теме напрямую со всеми родителями и предлагает каждой семье временное решение: «Со стороны министерства мы также готовим соответствующие поправки к закону, чтобы в дальнейшем обеспечить нуждающихся в помощи детей четкой и постоянной поддержкой».
Что ест ребенок с диагнозом фенилкетонурия?
В среду Маарья Утно приготовила Доминику на обед специальные макароны с салатом из томатов и огурцов. В небольших количествах разрешена и сметана, но желательно все же заправлять салаты маслом.
Минут через 20 после еды мальчики снова проголодались: «Поскольку пища низкокалорийная, они очень быстро становятся голодными. Мы не хотим их ограничивать, поскольку им и так много чего нельзя».
Например, сто граммов копченой колбасы содержат 24 грамма белка, Доминик и Маттиас могут каждый съедать за день по десять граммов белка. Мясо, рыба и молочные продукты, как большие источники белка, им запрещены.
Вчера вечером после пяти семья Утно узнала, что их семье назначили временное спецпособие. Каких оно объемов и когда начнет поступать на счет, осталось неизвестным.
Детей с фенилкетонурией в Эстонии почти 50, каждый год рождаются до трех детей с таким заболеванием. Детский фонд постоянно получает новые ходатайство о помощи в покупке спецпитания для детей с фенилкетонурией.