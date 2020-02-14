Пешеходам и велосипедистам на радость: в центре Таллинна грядет крупный дорожный ремонт

«Реконструкция улиц Йыэ и Пронкси является логичным шагом после строительства улицы Рейди и предпосылкой к реконструкции в будущем улицы Лийвалайа, которая является одной из самых больших и широких улиц города, и очередь которой придет, когда будет завершена реконструкция улиц Йыэ и Пронкси», - сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.