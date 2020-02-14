Эстония хочет добывать в гренландских водах креветки и макрель

«Для нас интерес в этих отдаленных водах представляют макрель и креветки», - сказал министр окружающей среды Рене Кокк.

ЕС и Гренландия заключили текущее соглашение о рыболовстве в 2007 году, срок его действия истекает в конце этого года. Оно касается рыбных запасов в гренландских водах, которыми сама Гренландия не пользуется. Страны ЕС могут ловить в этих водах треску, морского окуня, черного палтуса, креветку, тупорылого макруруса и мойву.

Эстония заинтересована в том, чтобы в соглашение включили макрель и находящуюся за пределами гренландской экономической зоны, в зоне Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (NAFO), креветку.

«Эстония в порядке экспериментального рыбного промысла ловила макрель в гренландских водах, например, в 2013 году. Обычно мы пользуемся возможностями промысла креветки в соответствии с соглашением с Гренландией на востоке Гренландии, но посредством временных совместных предприятий мы также добываем черного палтуса», - сказал заведующий отделом рыбными запасами Министерства окружающей среды Херки Туус.

Туус добавил, что при добавлении в соглашение новых запасов и других более гибких возможностей заметно возросли бы шансы действующего в отдаленных водах эстонского рыболовного флота на получение дополнительных возможностей рыбного промысла.

Цель партнерского соглашения — поощрять сотрудничество между ЕС и Гренландией, чтобы в интересах обеих сторон развивать щадящую политику рыболовства и ответственное пользование рыбными запасами в гренландских водах.