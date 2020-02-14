СМИ: в США считают, что Олег Дерипаска отмывал деньги в интересах Владимира Путина

Защита Дерипаски требовала от Минюста рассекретить материалы, которые стали основанием для введения санкций против бизнесмена. В конце декабря 2019 года ведомство согласилось это сделать.

В ответе OFAC говорится, что в 2016 году Дерипаска был предположительно идентифицирован как один из людей, владеющий активами и отмывающих средства от имени Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра. По данным ведомства, в июле или до июля 2011 года власти России не менее одного раза использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия для перевода личных средств Путина.

По данным авторов письма, Дерипаска вместе с другими российскими олигархами вложил 800 миллионов долларов в объекты к Олимпиаде в Сочи, переводил личные средства на счет Путина под видом бизнес-операций, а в 2004 году по поручению Путина присутствовал на встрече властей России и Киргизии. По состоянию на начало 2018 года Дерипаска осуществлял финансовые проекты по поручению Путина и высшего руководства России, а в сентябре 2017 года отменил IPO своей компании "ГАЗ", чтобы скрыть отмывание через нее денег Путина. Все эти данные не сопровождаются информацией об источниках.

Сам миллиардер Олег Дерипаска и представитель Кремля опровергли информацию, поступившую из американского Минфина. "Только догадки, слухи и ахинея. Это вздор", - заявил Дерипаска, комментируя FT ответ OFAC.

"Это неправда. Вот и все", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минфин США отказался давать комментарии по этому вопросу.

Говоря о встрече властей России и Киргизии в 2004 году, миллиардер пояснил, что речь о несостоявшемся проекте UC Rusal в Киргизии, обсуждение которого велось в конце 2003 года. "Какой-то американский дипломат услышал слух и передал. Если бы кто-то пришел с этим в лондонский суд, судья бы ему сразу сказал - "пошел вон"", - прокомментировал Дерипаска.

Сторона Дерипаски подала иск к OFAC в Вашингтоне, намереваясь доказать, что решение о санкциях против него не основано на фактах. Публикация оснований для санкций - один из первых этапов разбирательства. По оценке самого Дерипаски, решения суда стоит ждать примерно через полтора года.

Минфин США внес Дерипаску вместе с его крупнейшими компаниями (UC Rusal, En+, "ЕвроСибЭнерго", группа "ГАЗ" и проч) в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) в апреле 2018 года. Но в начале 2019 года ведомство согласилось снять санкции с UC Rusal и En+ с условием снижения в них доли Дерипаски ниже контроля, оcтавив самого бизнесмена в списке SDN.

Дерипаска был включен в санкционный список по двум формальным основаниям: он якобы действовал от имени и в интересах высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории "по поручению президента Владимира Путина") и он "работает в энергетическом секторе" России (ему принадлежал контроль в электроэнергетической компании "ЕвроСибЭнерго").