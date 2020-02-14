Вопреки погоде: 16 февраля в Нарве открывается лыжный сезон

Воскресные соревнования - Мемориал Велло Кааристо, нарвитянина, первого эстонского лыжника-олимпийца, участвовавшего в Олимпиаде 1936 года, и многократного чемпиона Эстонии. Соревнования в его память проводятся ежегодно.

За четыре морозных дня на прошлой неделе на Ореховой горке появилась 600-метровая круговая трасса для лыжных гонок.

“Пушка стреляет снегом круглые сутки, когда есть мороз, - рассказал руководитель проектов центра Äkkeküla Владимир Вшивцев. - Примерно до минус полградуса она работает, но при этом качество снега уже не самое хорошее. В принципе, в наши дни это уже норма - даже в крупных лыжных центрах, где очень много снега, например, во Франции, Норвегии, тебе не дадут провести никакие соревнования, если нет гарантии, что ты сможешь производить снег. К тому же, искусственный снег - более быстрый. На любом горнолыжном курорте в мире также есть искусственный снег”.

В Нарве сейчас работают две снежные пушки. Снег они производят из воды местного пруда, в котором установлен насос. Кстати, небольшой пруд, несмотря на температуру воздуха около нуля, покрыт льдом.

Снежную пушку готовят к работе. ФОТО: Николай Андреев

“Если бы морозы стояли более долгое время, мы бы осилили километровый круг. Но даже 600-метровый круг в такую бесснежную зиму для многих любителей лыж это отдушина. Приезжают тренироваться спортсмены из Йыхви, любители приезжают со всего Ида-Вирумаа. И по вечерам трафик здесь довольно плотный,” - говорит Владимир Вшивцев.

Короткая трасса в Нарве - единственная беговая в Ида-Вирумаа. В Кивиыли удалось засыпать искусственным снегом горнолыжный склон. В Хаанья, где в воскресенье пройдут республиканские соревнования, смогли сделать 500-метровый круг.

В конце осени некоторое время тоже стояли морозы, но как раз в это время, пока тяжелая техника не повреждала замерзший грунт, работники Äkkeküla перевозили вагончики, в которых располагаются раздевалки и офис, на новое место.

Переезд был связан с тем, что на Ореховой горке при финансовой поддержке фонда RTK и города построили новый объект - биатлонное стрельбище.