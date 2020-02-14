Дерзкий буллит Артемия Панарина вызвал за океаном горячие споры

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем официальном сайте выпустила специальный пресс-релиз по поводу засчитанного буллита российского форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в серии послематчевых бросков в игре против "Миннесоты Уайлд" (4:3), передает Newsru.com.
Необычное исполнение штрафного броска породило горячие споры.
Медленно вкатившись в зону, Панарин занялся дриблингом перед носом у вратаря Алекса Стэлока, пока тот окончательно не завалился на лед, а затем сместился в сторону и поразил открытую рамку.
Арбитры использовали видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита.
New York nastiness from @artemiypanarin. 🤭 pic.twitter.com/KgZEf61nTB— NHL (@NHL) February 14, 2020
"Видеопросмотр подтвердил, что Артемий Панарин держал шайбу в постоянном движении по направлению к линии ворот во время исполнения буллита, поэтому шайба была засчитана", - говорится в заявлении. Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро не согласен с позицией лиги. "Гол не должен был быть засчитан. Я читал правило и оно гласит, что шайба постоянно должна следовать вперед. Может быть я слепой, но это не выглядело так в самом конце буллита", - заявил он.