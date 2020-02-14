Галерея ⟩ Студия в Кохтла-Ярве с отличным ремонтом и мебелью ждет покупателя

Уютная и светлая квартира-студия расположена на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома на улице Олеви.

В квартире площадью 51 м2 сделана перепланировка: из двухкомнатной она превращена в однокомнатную. Благодаря сносу не несущих внутренних стен и белоснежным стенам единое пространство получилось светлым и просторным. Кстати, мы связались с маклером, и узнали, что со строительными документами все в порядке, да и с квартирным товариществом согласовано.

ФОТО: KV.EE

В жилой зоне установлена белая мебель. Обратите внимание на оригинальную конструкцию кровати! По контрасту, кухонная зона решена в темных тонах. Отдельный остров с мойкой местом для завтраков стал цветовым акцентом жилого пространства. Мягкая мебель цвета темного шоколада органично перекликается с фасадами кухонного гарнитура, который, кстати, оснащен встроенной бытовой техникой фирмы Bosch.

ФОТО: KV.EE

Что еще можно сказать о квартире, которая несказанно удивила? Имеется встроенный шкаф, стиральная машина, лоджия застеклена и отремонтирована. Натяжные потолки и глянцевая плитка на полу имеют зеркальный эффект, что еще больше увеличивает освещенность. Полы по периметру квартиры - с подогревом. Светлый санузел красиво оформлен в том же скромном и милом скандинавсом стиле. А какой вид из окна!

ФОТО: KV.EE

Помимо того, что квартира стоит, по столичным меркам, очень дешево, коммунальные расходы тоже не пугают: зимой они примерно 100-120 евро, в летний период не превышают 50 евро.

Как вы думаете, сколько будет стоить такая же квартира в Таллинне?