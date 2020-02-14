Цены падают? ⟩ Нужно анализировать, а не бездумно рассматривать графики продаж

«Слишком часто любители сенсаций выуживают из данных статистики случаи ценовых колебаний и используют их для привлечения внимания. При этом, однако, они не отдают себе отчет в том, что подобные противоречивые сообщения никоим образом не способствуют повышению надежности репутации сектора недвижимости», – рассуждает он.

«На самом деле, по данным статистики, в январе в минусе оказались как индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра сделок в 17 важнейших городах (-9% или 1 559 евро/м²), так и средняя стоимость сделок в Таллинне (-7% или 1984 евро/м²), но на самом деле ничего не подешевело. Влияние на зафиксированный в декабре скачок вверх средних статистических показателей оказала волна вещно-правовых сделок, заключенных на рынке новостроек, бόльшая часть которых по традиции приходится на конец года. Именно это явление и стало причиной высоких показателей последнего месяца года, в то время как в январе цифры опять понизились, поскольку в начале года структура сделок вновь постепенно вернулась на привычное место», – объяснил Сооман.