Пт, 14.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Лукашенко: Белоруссия продолжит закупать нефть за пределами РФ, чтобы не стоять на коленях

Лукашенко: Белоруссия продолжит закупать нефть за пределами РФ, чтобы не стоять на коленях

Александр Лукашенко.

ФОТО: Mikhail Klimentyev/Mikhail Klimentyev/TASS

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу.

"Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки, чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - сказал Лукашенко рабочим Светлогорского ЦКК, говоря о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи.

По словам Лукашенко, во время переговоров в Сочи президент России засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" - передал слова Путина Лукашенко.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ