Лукашенко: Белоруссия продолжит закупать нефть за пределами РФ, чтобы не стоять на коленях

"Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки, чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - сказал Лукашенко рабочим Светлогорского ЦКК, говоря о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи.

По словам Лукашенко, во время переговоров в Сочи президент России засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" - передал слова Путина Лукашенко.