«Ювентус» работает над возвращением Погба

По информации La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» начали работу над трансфером 26-летнего игрока.

Также к хавбеку проявляют интерес «Реал» и «ПСЖ», но «Ювентус» – приоритетный вариант для самого Погба.

Француз уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.

В этом сезоне Погба провел за «МЮ» 7 матчей в АПЛ и отдал две голевых передачи. Один раз он выходил на поле в игре Кубка английской лиги.