Facebook готов платить больше налогов в разных странах

Он, в частности, поддержит планы по введению так называемого цифрового налога, который обсуждает сейчас Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет DW.com.

По словам Цукерберга, Facebook понимает, что в странах Европы имеется недовольство по поводу налогообложения технологических компаний, которые предлагают свои услуги и сервисы по всему миру, а налоги платят в юрисдикциях с низкими ставками. "Мы тоже хотим налоговую реформу, и я рад, что ОЭСР рассматривает ее", - говорится в речи Цукерберга. Сейчас европейский офис Facebook зарегистрирован в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет 12,5%.

Франция в 2019 году в одностороннем порядке ввела временный цифровой налог в 3%, который в основном затронул крупные американские корпорации, такие как Google и Facebook. Президент США Дональд Трамп назвал французский налог несправедливым и дискриминационным по отношению к американским компаниям. Вашингтон пригрозил штрафными санкциями на французские товары и вино. Российский Минфин также рассматривал возможность налогообложения международных цифровых корпораций.