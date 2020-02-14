Турецкие полицейские будут безжалостно штрафовать туристов с дронами

Турецкие власти намерены штрафовать агрессивно ведущих себя авиапассажиров. Цена вопроса — 2603 турецких лир (около 390 евро). Кроме того, наказание теперь предусмотрено за использование квадрокоптеров. Так, всем, кто не зарегистрировал должным образом летательные аппараты, грозит штраф в размере 9013 турецких лир (почти 1375 евро). Туристы, которые не верно указали характеристики дрона при регистрации, будут оштрафованы на сумму до 18 025 турецких лир (2700 евро).

В Главном управлении гражданской авиации Турции отметили, что дроны в последнее время представляют большую опасность для самолетов. Их запуск уже неоднократно приводил к чрезвычайным ситуациям на борту лайнеров. Чтобы ввезти на территорию страны квадрокоптер, его необходимо зарегистрировать. Избавить себя от волокиты туристы могут, купив устройство на территории Турции. Правда, его вес не должен превышать 500 граммов. При этом владельцу придется соблюдать большое количество правил. Дроны нельзя поднимать в воздух выше 120 метров, летать над скоплениями людей, передавать управление другим лицам, пользоваться устройством при плохих погодных условиях и другие.