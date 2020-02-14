150 000 самых шустрых задекларировали свои доходы до официального старта подачи документов
Завтра, 15 февраля, Налогово-таможенный департамент (НТД) официально откроет подачу деклараций о доходах в электронном виде посредством э-НТД, но предупреждает, что в первые сутки нагрузка на информационную систему особенно велика и поэтому все желающие не смогут сразу приступить к заполнению деклараций.
В действительности же подать декларацию о доходах можно было уже со среды, когда начался тестовый период. К 13:00 пятницы, 14 февраля, уже было подано 148 000 электронных деклараций, из них 63 000 - с помощью смарт-устройств.
«Заглянув вчера вечером в Facebook, я увидела, что один из моих френдов поделился новостью, что он, не дожидаясь 15 февраля, за одну минуту без всяких проблем подал декларацию. Я решила проверить, удастся ли мне повторить его рекорд. Все получилось!» - рассказала Rus.Postimees проворная Вероника.
«Декларацию о доходах раньше установленного срока я подала случайно. Изначально я собиралась поступить так, как просили представители Налогово-таможенного департамента: не брать сайт штурмом в первые же часы и дни, и заранее обновить свои контактные данные, - поделилась своей историей Ирина. - На сайт департамента я зашла 13 февраля около 19:00. Сайт притормаживал, но идентификация прошла довольно быстро и меня пустили внутрь. К моему удивлению никаких контактных данных обновить меня не попросили, зато предложили ознакомиться с самой декларацией. Отказываться я не стала. Тут же выяснилось, что мне должны вернуть определенную сумму, а саму декларацию уже можно быть подтвердить и отправить в обработку. Что я и сделала».
«Честное слово, это получилось абсолютно случайно: не из желания оказаться в числе первых, а из стремления руководствоваться советами и просьбами налоговиков», - добавила она.
И хотя в тестовый период сбоев в системе не происходило, чтобы избежать перегрузки инфосистемы НТД может ограничить количество людей, находящихся одновременно в э-среде, что приведет к очередям. В таких случаях специалисты НТД рекомендуют подавать декларацию о доходах позже.
С понедельника, 17 февраля, бюро обслуживания НТД начнут выдавать предварительно заполненные декларации о доходах на бумаге. Срок подачи декларации истекает 30 апреля.
С 26 февраля начнется возврат переплаченного подоходного налога тем, кто задекларировал свои доходы в электронном виде, а с 19 марта – тем, кто подал декларацию на бумаге. Срок доплаты подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога истекает 1 октября.