150 000 самых шустрых задекларировали свои доходы до официального старта подачи документов

В действительности же подать декларацию о доходах можно было уже со среды, когда начался тестовый период. К 13:00 пятницы, 14 февраля, уже было подано 148 000 электронных деклараций, из них 63 000 - с помощью смарт-устройств.

«Заглянув вчера вечером в Facebook, я увидела, что один из моих френдов поделился новостью, что он, не дожидаясь 15 февраля, за одну минуту без всяких проблем подал декларацию. Я решила проверить, удастся ли мне повторить его рекорд. Все получилось!» - рассказала Rus.Postimees проворная Вероника.

«Декларацию о доходах раньше установленного срока я подала случайно. Изначально я собиралась поступить так, как просили представители Налогово-таможенного департамента: не брать сайт штурмом в первые же часы и дни, и заранее обновить свои контактные данные, - поделилась своей историей Ирина. - На сайт департамента я зашла 13 февраля около 19:00. Сайт притормаживал, но идентификация прошла довольно быстро и меня пустили внутрь. К моему удивлению никаких контактных данных обновить меня не попросили, зато предложили ознакомиться с самой декларацией. Отказываться я не стала. Тут же выяснилось, что мне должны вернуть определенную сумму, а саму декларацию уже можно быть подтвердить и отправить в обработку. Что я и сделала».

«Честное слово, это получилось абсолютно случайно: не из желания оказаться в числе первых, а из стремления руководствоваться советами и просьбами налоговиков», - добавила она.

И хотя в тестовый период сбоев в системе не происходило, чтобы избежать перегрузки инфосистемы НТД может ограничить количество людей, находящихся одновременно в э-среде, что приведет к очередям. В таких случаях специалисты НТД рекомендуют подавать декларацию о доходах позже.

С понедельника, 17 февраля, бюро обслуживания НТД начнут выдавать предварительно заполненные декларации о доходах на бумаге. Срок подачи декларации истекает 30 апреля.