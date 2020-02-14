Полиция: пропавшая в Таллинне 82-летняя Галина найдена

Напомним, что полиция разыскивала 82-летнюю Галину, которая вчера вечером пропала в Таллинне. Об исчезновении женщины сегодня сообщил ее сын, который вчера в 22:20 посадил ее на автобус номер 36.

Галина зашла в автобус на остановке «Вяйке-Ыйсмяэ» и должна была выйти на остановке «Мянни» на Эхитаяте-теэ. Сегодня телефон Галины был выключен. Кроме того, было очевидно, что она не ночевала дома, соседи ее не видели. Сообщалось, что у пожилой женщины могут быть проблемы с памятью.