Пт, 14.02.2020
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  • Полиция: пропавшая в Таллинне 82-летняя Галина найдена

Полиция: пропавшая в Таллинне 82-летняя Галина найдена

Пожилая женщина. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Райго Паюла

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила в 16:45, что объявленная несколькими часами ранее в розыск 82-летняя Галина найдена, с ней все в порядке.

Напомним, что полиция разыскивала 82-летнюю Галину, которая вчера вечером пропала в Таллинне. Об исчезновении женщины сегодня сообщил ее сын, который вчера в 22:20 посадил ее на автобус номер 36.

Галина зашла в автобус на остановке «Вяйке-Ыйсмяэ» и должна была выйти на остановке «Мянни» на Эхитаяте-теэ. Сегодня телефон Галины был выключен. Кроме того, было очевидно, что она не ночевала дома, соседи ее не видели. Сообщалось, что у пожилой женщины могут быть проблемы с памятью.

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