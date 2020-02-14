Села в автобус и пропала: полиция разыскивает 82-летнюю Галину из Таллинна

Галина зашла в автобус на остановке «Вяйке-Ыйсмяэ» и должна была выйти на остановке «Мянни» на Эхитаяте-теэ. Сегодня телефон Галины выключен. Кроме того, видно, что она не ночевала дома, соседи ее не видели. У пропавшей могут быть проблемы с памятью.

На данный момент полиция проверила больницы и местность рядом с домом Галины, но пока безрезультатно.

Ее рост 150 см, она плотного телосложения. На ней была темно-зеленая куртка, розовая шапка, черные брюки и коричневые туфли.