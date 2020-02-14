Пт, 14.02.2020
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  • Села в автобус и пропала: полиция разыскивает 82-летнюю Галину из Таллинна

Села в автобус и пропала: полиция разыскивает 82-летнюю Галину из Таллинна

Пропавшая в Таллинне Галина.

ФОТО: PPA

Полиция разыскивает 82-летнюю Галину, которая вчера вечером пропала в Таллинне. Об исчезновении женщины сегодня сообщил ее сын, который видел мать вчера в 22:20, проводив ее на автобус номер 36.

Галина зашла в автобус на остановке «Вяйке-Ыйсмяэ» и должна была выйти на остановке «Мянни» на Эхитаяте-теэ. Сегодня телефон Галины выключен. Кроме того, видно, что она не ночевала дома, соседи ее не видели. У пропавшей могут быть проблемы с памятью.

На данный момент полиция проверила больницы и местность рядом с домом Галины, но пока безрезультатно.

Ее рост 150 см, она плотного телосложения. На ней была темно-зеленая куртка, розовая шапка, черные брюки и коричневые туфли.  

Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, просим позвонить по номеру 112.

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