Спрос на билеты Евро-2020 бьет все рекорды

В декабре 2019 года УЕФА получил заявки на 8 977 427 билетов. Это более чем в три раза больше по сравнению с тем же периодом перед Евро-2016.

С учетом первой фазы реализации билетов, в рамках которой было подано 19,3 млн заявок, общая сумма запрошенных билетов составила 28,3 млн при предложении в 2,5 млн. Совокупный спрос вдвое превысил показатели Евро-2016.

Более половины поступивших в продажу билетов на матчи Евро-2020 пришлись на билеты самой низкой ценовой категории – 30 евро за билет на матчи группового этапа в Баку, Бухаресте и Будапеште.

Спрос на билеты на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу на арене "Санкт-Петербург" более чем в семь раз превышает вместимость стадиона, по этому показателю он четвертый среди 12 арен турнира, сообщается в пресс-релизе оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

Более 714 тысяч запросов поступило на финал Евро-2020 на «Уэмбли», что почти в восемь раз превышает вместимость стадиона.