Сб, 15.02.2020
Россия активно продвигает исторический нарратив, игнорирующий исторические факты и пытающийся изменить общепризнанный взгляд на историю. Урмас Рейнсалу
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  • Картина дня: конкуренция на автобусном рынке, ажиотаж вокруг подачи деклараций, сокращения на электростанциях и конфликт в хостеле

Картина дня: конкуренция на автобусном рынке, ажиотаж вокруг подачи деклараций, сокращения на электростанциях и конфликт в хостеле

Заполнение декларации о доходах.

ФОТО: Sander Ilvest

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями пятницы.

Конкуренты: крупнейшую автобусную фирму Европы в Прибалтике ждут трудности

По словам конкурентов, крупнейшая европейская автобусная компания Flixbus испытает трудности на рынке Балтии, поскольку на международных маршрутах ей придется конкурировать с дешевыми авиабилетами. Конкуренты привели в пример линию Таллинн-Берлин, которая себя не окупила. Читать далее...

Профсоюз энергетиков: на Нарвских электростанциях сократят до 100 человек

Концерн Eesti Energia, несмотря на договоренности достигнутые в прошлом году, вновь начал сокращение работников на Нарвских электростанциях. По данным профсоюза энергетиков, людей увольняют со дня, и в течении февраля планируется сократить более 20 человек, а за три месяца хотят сократить до 100 человек. Читать далее...

Педофил у тебя дома: родной отец опаснее чужого дяди

В 13 лет жительница Эстонии забеременела от собственного отца и родила ребенка, который одновременно является ей и сыном, и братом. История типична: статистика за 2018 год утверждает, что каждым десятым педофилом, осужденным за контактное преступление сексуального характера против несовершеннолетнего, являлся отец, отчим, дядя, брат - человек из самого близкого круга ребенка. Читать далее...

В таллиннском хостеле мужчина напал на соседа по комнате

Сегодня вечером в хостеле на улице Масина в Таллине произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на соседа по комнате и ранил его. Читать далее...

Налоговый департамент сделал важное напоминание для тех, кто работает за границей

Вносить в декларацию о доходах нужно все доходы, включая полученную арендную плату и заработную плату, выплаченную за рубежом, сказал генеральный директор Налогового-таможенного департамента Валдур Лайд. Читать далее...

Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в январе

По данным отдела записи актов гражданского состояния МВД, в январе в Эстонии зарегистрировали рождение 1143 детей, из них 553 девочки и 590 мальчиков, сообщает Министерство внутренних дел. Читать далее...

150 000 самых шустрых задекларировали свои доходы до официального старта подачи документов

Завтра, 15 февраля, Налогово-таможенный департамент (НТД) официально откроет подачу деклараций о доходах в электронном виде посредством э-НТД, но предупреждает, что в первые сутки нагрузка на информационную систему особенно велика и поэтому все желающие не смогут сразу приступить к заполнению деклараций. Читать далее...

Студия Postimees: Коробейник — вокруг Закона о гражданстве много лжи; Осиновский — глупо было соглашаться с требованием Рейнсалу

На будущей неделе вступит в силу закон об упрощенном получении эстонс­кого гражданства детьми серопаспортников и граждан третьих стран. Смотрите видео!

Старая проводка - проклятие панельных домов

«Замена электропроводки в старых панельных домах требует более серьезной работы, чем это кажется на первый взгляд, поскольку  приходится отсоединять старые провода и штробить в стенах всей квартиры каналы для новых проводов», – считает руководитель отдела обслуживания недвижимости Pindi Kinnisvara Реймо Розе.

Государство оставило детей с неизлечимой болезнью без помощи и пособия

Департамент социального страхования лишил пациентов с тяжелым заболеванием обмена веществ  - фенилкетонурей – инвалидности, поэтому страдающие этим заболеванием, в том числе и дети, остались без пособия и возможности реабилитации. Читать далее...

Март Хельме: потенциальный пожар на свалке в Тарту потребует эвакуации трети населения

Министерство внутренних дел настаивает на скорейшей ликвидации свалки покрышек в Тарту, которая может привести к крайне серьезным последствиям для жителей и экологии города. Читать далее...

Как НАТО планирует защитится от новых российских ракет

Министры обороны стран НАТО обсудили меры в ответ на угрозы, которые несут новые российские виды оружия - крылатая ракета 9М729, гиперзвуковые ракета "Кинжал" и система "Авангард". Читать далее...

Экономист: на рынке труда Эстонии началось охлаждение

Состояние дел на рынке труда в Эстонии на данный момент исключительно благоприятное, однако многие параметры указывают на то, что на рынке началось охлаждение, считает экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар. Читать далее...

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