Пт, 14.02.2020
Думаю, что пока никто не будет разделять пользователей на эстонцев и русских. Но в будущем, безусловно, этот момент не стоит сбрасывать со счетов. Андрей Коробейник
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  • Картина дня: противоречивый Закон о гражданстве, оставшиеся без помощи государства больные дети и ажиотаж вокруг подачи деклараций

Картина дня: противоречивый Закон о гражданстве, оставшиеся без помощи государства больные дети и ажиотаж вокруг подачи деклараций

Заполнение декларации о доходах.

ФОТО: Sander Ilvest

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями пятницы.

150 000 самых шустрых задекларировали свои доходы до официального старта подачи документов

Завтра, 15 февраля, Налогово-таможенный департамент (НТД) официально откроет подачу деклараций о доходах в электронном виде посредством э-НТД, но предупреждает, что в первые сутки нагрузка на информационную систему особенно велика и поэтому все желающие не смогут сразу приступить к заполнению деклараций. Читать далее...

Студия Postimees: Коробейник — вокруг Закона о гражданстве много лжи; Осиновский — глупо было соглашаться с требованием Рейнсалу

На будущей неделе вступит в силу закон об упрощенном получении эстонс­кого гражданства детьми серопаспортников и граждан третьих стран. Смотрите видео!

Старая проводка - проклятие панельных домов

«Замена электропроводки в старых панельных домах требует более серьезной работы, чем это кажется на первый взгляд, поскольку  приходится отсоединять старые провода и штробить в стенах всей квартиры каналы для новых проводов», – считает руководитель отдела обслуживания недвижимости Pindi Kinnisvara Реймо Розе.

Государство оставило детей с неизлечимой болезнью без помощи и пособия

Департамент социального страхования лишил пациентов с тяжелым заболеванием обмена веществ  - фенилкетонурей – инвалидности, поэтому страдающие этим заболеванием, в том числе и дети, остались без пособия и возможности реабилитации. Читать далее...

Март Хельме: потенциальный пожар на свалке в Тарту потребует эвакуации трети населения

Министерство внутренних дел настаивает на скорейшей ликвидации свалки покрышек в Тарту, которая может привести к крайне серьезным последствиям для жителей и экологии города. Читать далее...

Как НАТО планирует защитится от новых российских ракет

Министры обороны стран НАТО обсудили меры в ответ на угрозы, которые несут новые российские виды оружия - крылатая ракета 9М729, гиперзвуковые ракета "Кинжал" и система "Авангард". Читать далее...

Экономист: на рынке труда Эстонии началось охлаждение

Состояние дел на рынке труда в Эстонии на данный момент исключительно благоприятное, однако многие параметры указывают на то, что на рынке началось охлаждение, считает экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар. Читать далее...

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