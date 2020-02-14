Конкуренты: крупнейшую автобусную фирму Европы в Прибалтике ждут трудности

Flixbus в середине декабря прошлого года основал в Эстонии компанию Flixbus Estonia OÜ, во главе которой встали Михал Якуб Леман и Николай Александрович Войтук-Блум. Таким образом, автобусная компания сделала шаг к расширению сферы своей деятельности. В частности, Flixbus планирует запустить междугородние автобусные рейсы из Таллинна в Центральную Европу.

В понедельник министр экономики и инфраструктуры Таави Аас дал согласие на ходатайства о лицензиях для маршрутов Берлин-Таллинн, Варшава-Таллинн и Прага-Таллинн.

В настоящее время на международном рынке действуют компании LuxExpress, Ecolines и Eurolines , последняя из которых также оперирует маршрутом Таллинн-Варшава. Эдмундас Павловас, руководитель отдела международных путешествий Eurolines, сказал, что конкуренция очень сильна.

«Мы ожидаем четвертого конкурента, но наш рынок не такой большой, как в Германии или Польше, - сказал он. - У Flixbus может быть иная экономическая позиция и стратегия, чем у Superbus, который покинул балтийский рынок, но поживем - увидим, что произойдет».

В то же время Павловас признал, что рынок недостаточно велик для такого количества игроков, и что на него также влияют дешевые авиабилеты. Eurolines больше ориентируется на страны Восточной Европы, такие как Белоруссия, Украина и Польша, и Таллинн не является крупным рынком для этой автобусной компании.

Ecolines, которые раньше ездили в Берлин, покинули немецкий рынок несколько лет назад.

«Дальние автобусные рейсы не могут конкурировать с авиаперелетом на то же расстояние. В случае поездки на автобусе последний рубеж - восьмичасовая поездка, и уже это очень сложно. Flixbus делает длинные маршруты, но они также продают билеты на промежуточные остановки. Таким образом, они могут продать одно место нескольким пассажирам, и на некоторых рынках эта бизнес-модель преуспела», - сказал Павловас.

Владелец LuxExpress Хуго Осула сказал, что не слышал о планах Flixbus, но он также указал, что цены авиабилетов могут быть препятствием. «Мы также оперировали на этих линиях в 1990-е годы и закрыли их. Они могут попробовать. Осмелюсь сказать, что поездки на автобусах на большие расстояния давно умерли. Строить на этом бизнес я бы не рекомендовал никому», - сказал он.

Осула подчеркнул, что в отрасли наблюдается очень оживленная конкуренция. Он также отметил, что эстонцы продолжают верить в поезда, хотя самому Осула еще 15 лет назад было ясно, что полеты станут дешевым делом. В то же время, Осула видит, что в Эстонии недостаточно пассажиров. "Рынок настолько сложен, что требуется много времени, чтобы понять его и получить нужный продукт. Для нас каждая маленькая ошибка означает банкротство", - добавил он.

По словам Осула, Superbus, который раньше ездил между Ригой и Каунасом, а затем выходил на эстонский рынок, не проделал достаточно подготовительной работы. «Когда они проработали в Эстонии в 8-9 месяцев, они поняли, что у нас очень сильная конкуренция, а ситуация, когда деньги налогоплательщиков субсидируют движение поездов, не может быть прибыльной», - сказал Осула.