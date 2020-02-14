Педофил у тебя дома: родной отец опаснее чужого дяди

В 13 лет жительница Эстонии забеременела от собственного отца и родила ребенка, который одновременно является ей и сыном, и братом. История типична: статистика за 2018 год утверждает, что каждым десятым педофилом, осужденным за контактное преступление сексуального характера против несовершеннолетнего, являлся отец, отчим, дядя, брат - человек из самого близкого круга ребенка. Полиция считает, что в реальности этот показатель намного выше.
«Сегодня детям хорошо объясняют, что нельзя вступать в контакт с незнакомыми людьми, которые пытаются заговорить, что-то предлагают или приглашают ребенка куда-то пойти, - говорит руководитель группы по борьбе с преступлениями сексуального характера и защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет. – Но совсем мало говорится о масштабах домашней педофилии, когда совратителями оказываются родной или приемный отец, дядя, брат, дедушка – самый близкий круг».
Мать своего брата
Как бы неприятно это ни звучало, это именно так. Вот одна история, произошедшая в нашей стране. Чтобы не нанести еще больший вред жертве, мы не станем называть ни имя, ни регион, в котором она проживает, однако все эти данные редакции известны.
Сейчас Алене - назовем девушку так - 14 лет. Несмотря на столь юный возраст она уже является матерью полугодовалого ребенка. Опека над ней передана местному самоуправлению: оба родителя по решению суда отстранены от воспитания девушки. Под опекой местных властей находится и ее ребенок, поскольку несовершеннолетняя мать не имеет права быть официальным опекуном собственного сына, правда, мальчик находится с ней.
Причина этой жуткой истории уходит корнями в события, начавшие развиваться три с половиной года назад. Именно тогда мать Алены сбежала от мужа, оставив ему на попечение двоих младших детей - Алену и ее брата. О том, что происходит в доме отца-одиночки, никто и не догадывался, пока однажды не оказалось, что 13-летняя девочка беременна.
Разбирательство привело к выявлению страшной правды: отец Алены три года сожительствовал со своей малолетней дочерью и одновременно стал и молодым отцом, и дедом. Понятно, что преступление не осталось безнаказанным и педофил, насиловавший собственного ребенка, отправился в тюрьму. А Алена оказалась в детском доме с маленьким ребенком на руках, который одновременно является ей и сыном, и братом.
«Да, такие истории происходят. Беременностью от родного отца дело заканчивается не так часто, но это, во-первых, не исключение, а, во-вторых, скорее классический пример ситуации, когда ребенок оказывается использован в сексуальном плане. Именно близкий круг общения ребенка представляет собой самую большую опасность: ребенок доверяет, ребенок в любом случае любит своего отца и не может сопротивляться или подозревать что-то нехорошее, ребенок подвержен влиянию и территориально находится очень близко к педофилу», - говорит Райвет.
Любовь и нежность, калечащие психику
Полицейские, которых видели десятки и сотни педофилов, не могут однозначно ответить на вопрос, по каким признакам можно понять, что рядом с ребенком находится извращенец. «Это абсолютно разные люди, у которых нет никаких ярко выраженных признаков, - объясняет Райвет. – Вора, грабителя можно как-то идентифицировать, а педофила нельзя. Тут нет никаких собирательных образов – часто это приятный в общении человек, умеющий устанавливать контакт, он может работать слесарем, а может занимать высокий пост в каком-нибудь госучреждении, быть состоятельным предпринимателем или учителем. Для них педофилия - не увлечение и не стиль жизнь: это сексуальная ориентация, которую невозможно ни вылечить, ни устранить».
«Я не видел педофилов, которые раскаивались бы в содеянном. Напротив, они пытаются убедить, что старались оградить ребенка от боли, дарили ему любовь и нежность. Более того, отцы-педофилы уверяли, что таким образом хотели научить своих детей премудростям половой жизни - мол, лучше этому научу я, чем кто-то другой на улице».
К чему приводят такие любовь и нежность, лучше всего знают специалисты, которые позже вынуждены заниматься реабилитацией человека с искалеченной психикой. За редким исключением подобный опыт из детства не обходится без последствий. К счастью, теперь в Эстонии есть и бесплатные программы реабилитации, и Дома детей, где работают специалисты, которых полиция очень ценит.
«Я могу сказать, что с момента открытия Домов детей, которые сейчас есть в Таллинне и Тарту, у нас появилась возможность заниматься своими непосредственными обязанностями – расследовать преступления и собирать доказательства, - рассказал Райвет. – Надеюсь, что скоро такой опыт начнут применять в Йыхви и Пярну».
Выбор между мужем и ребенком
Информация об отцах-педофилах поступает в полицию разными путями. Кого-то приводят бабушки и дедушки, кто-то обращается сам, а бывает, что просьбы разобраться в том, что происходит с ребенком, поступают из учебных заведений или от врачей. А что же матери? «Конечно, к нам обращаются и они, но нередко именно матери оказывают сопротивление, поскольку не могут или не хотят поверить в происходящее», - говорит сотрудник полиции.
Почему интересы личной жизни ставятся превыше интересов ребенка – это вопрос, на который не могут ответить и другие специалисты. Выбирая между мужем или сожителем и собственным ребенком, нередко бывает и такое, мать предпочитает принять сторону первого.
Если интересы ребенка и родителя не совпадают, то у полиции есть право попросить у службы защиты детей местного самоуправления ходатайствовать о праве представления интересов ребенка в суде по конкретному уголовному дело. Тогда сотрудник службы защиты детей местного самоуправления становится представителем ребенка по этому делу.
Дети и секс
Педофилом из близкого круга могут оказаться не только отцы или отчимы, но, например, и старшие братья. Мы поинтересовались, с какого возраста человек, питающий слабость к детям, может быть привлечен к уголовной ответственности. «Педофилом, в глазах закона, является только совершеннолетний. Кроме того, существует возраст сексуального согласия, который в нашей стране составляет 14 лет. Двух подростков, занимающихся сексом, преступниками никто не назовет. Но ограничение все же имеется. С точки зрения законодательства, дети до 10 лет считаются неспособными принимать самостоятельные решения, поэтому сексуальная связь с ними запрещена. Возраст уголовной ответственности наступает в 14 лет. То есть, 14-15-летнего уже можно привлекать к ответственности за связь с ребенком, которому еще не исполнилось 10 лет», - объяснил полицейский.
Но откуда дети черпают эти идеи? Прежде всего, из интернета. В сети дети находятся постоянно, и отследить, что они там делают и что увидели, очень трудно: «Дети могут не понимать сути происходящего на экране, для них это шутка, это весело: дяденьки и тетеньки прыгают, кричат, кривляются. Они показывают забавные картинки и фильмы друг другу. Но в какой-то момент, особенно в период полового созревания, может возникнуть желание попробовать это самому».
Раннее столкновение с сексуальной тематикой приводит и к другой проблеме. У подростков сейчас очень распространены игры с отправкой друг другу фотографий себя в обнаженном виде или аналогичных видео. Это, по словам представителей полиции, стало уже бичом, с которым пытаются бороться. «И дело не только в попытке удержать воспитание под контролем: такими фотографиями и видео все чаще пытаются шантажировать - заплати или сделай что-то, не то я разошлю фото твоим знакомым или выложу их в открытый доступ. Но тут я хотел бы отметить одну важную деталь. Если секс между подростками по закону преступлением не является, то хранение, распространение или изготовление фото порнографического содержания может вылиться в уголовное наказание. Не стоит об этом забывать – фото голой подружки-подростка в телефоне может сделать из вас преступника!», - объяснил Райвет.
Раскрыть скрытое преступление
Педофилия – это не веяние времени. Она, как и сам секс, существуют со времен сотворения мира. Нельзя сказать и то, что в последнее время извращенцев стало намного больше, хотя цифры статистики растут год от года. Сексуальное злоупотребление детьми – это вид хорошо скрытого преступления. Об этом не кричат, часто пытаются замолчать и спрятать, даже если происходящее выявляется и становится известным, особенно на уровне семьи.
Но за увеличением количества вскрывшихся фактов стоит хорошая работа полиции, которая находит все больше способов выявления педофилов, и психологов из Дома детей, службы «Помощи жертвам», школьных специалистов и врачей. Кроме того, повышается и осведомленность людей: как в области этого вопроса, так и о том, куда нужно обратиться, если возникло подозрение, что ребенок находится в беде. Последнее радует больше всего, поскольку именно близкие ребенку люди могут вовремя заметить изменения и заподозрить неладное. Важно понимать, что подобный опыт в детстве, если впоследствии человек не прошел реабилитацию, не проходит бесследно.