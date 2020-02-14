Педофил у тебя дома: родной отец опаснее чужого дяди

«Я не видел педофилов, которые раскаивались бы в содеянном. Напротив, они пытаются убедить, что старались оградить ребенка от боли, дарили ему любовь и нежность. Более того, отцы-педофилы уверяли, что таким образом хотели научить своих детей премудростям половой жизни - мол, лучше этому научу я, чем кто-то другой на улице».

К чему приводят такие любовь и нежность, лучше всего знают специалисты, которые позже вынуждены заниматься реабилитацией человека с искалеченной психикой. За редким исключением подобный опыт из детства не обходится без последствий. К счастью, теперь в Эстонии есть и бесплатные программы реабилитации, и Дома детей, где работают специалисты, которых полиция очень ценит.

«Я могу сказать, что с момента открытия Домов детей, которые сейчас есть в Таллинне и Тарту, у нас появилась возможность заниматься своими непосредственными обязанностями – расследовать преступления и собирать доказательства, - рассказал Райвет. – Надеюсь, что скоро такой опыт начнут применять в Йыхви и Пярну».

Выбор между мужем и ребенком

Информация об отцах-педофилах поступает в полицию разными путями. Кого-то приводят бабушки и дедушки, кто-то обращается сам, а бывает, что просьбы разобраться в том, что происходит с ребенком, поступают из учебных заведений или от врачей. А что же матери? «Конечно, к нам обращаются и они, но нередко именно матери оказывают сопротивление, поскольку не могут или не хотят поверить в происходящее», - говорит сотрудник полиции.

Почему интересы личной жизни ставятся превыше интересов ребенка – это вопрос, на который не могут ответить и другие специалисты. Выбирая между мужем или сожителем и собственным ребенком, нередко бывает и такое, мать предпочитает принять сторону первого.

Если интересы ребенка и родителя не совпадают, то у полиции есть право попросить у службы защиты детей местного самоуправления ходатайствовать о праве представления интересов ребенка в суде по конкретному уголовному дело. Тогда сотрудник службы защиты детей местного самоуправления становится представителем ребенка по этому делу.

Дети и секс

Педофилом из близкого круга могут оказаться не только отцы или отчимы, но, например, и старшие братья. Мы поинтересовались, с какого возраста человек, питающий слабость к детям, может быть привлечен к уголовной ответственности. «Педофилом, в глазах закона, является только совершеннолетний. Кроме того, существует возраст сексуального согласия, который в нашей стране составляет 14 лет. Двух подростков, занимающихся сексом, преступниками никто не назовет. Но ограничение все же имеется. С точки зрения законодательства, дети до 10 лет считаются неспособными принимать самостоятельные решения, поэтому сексуальная связь с ними запрещена. Возраст уголовной ответственности наступает в 14 лет. То есть, 14-15-летнего уже можно привлекать к ответственности за связь с ребенком, которому еще не исполнилось 10 лет», - объяснил полицейский.