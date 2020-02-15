Итоги января: центр Таллинна очнулся от летаргического сна

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что если в минувшем году в Таллинне и Харьюмаа было продано в общей сложности 3 500 новых квартир, то начало нынешнего года оказалось достаточно бурным. «Своих владельцев обрели 533 новые квартиры, причем подобная активность не наблюдалась даже во времена последнего бума», – добавил он.

«Наибольшим спросом пользовались новые квартиры в пригородах, цена которых оказалась более приемлемой также и для местных жителей. В то же время и в центре города, еще недавно пребывавшем в состоянии летаргического сна, вновь повысилась активность покупателей и увеличилось число сделок», – констатировал Сооман.