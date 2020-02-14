Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в январе

Зарегистрирована 21 пара близнецов, из них шесть пар мальчиков, десять пар девочек, пять смешанных пар и одни братья-тройняшки. В Таллинне родилось 402, в Харьюмаа - 172, на Хийумаа - 4, в Ида-Вирумаа - 67, Йыгевамаа - 11, Ярвамаа - 26, Ляэнемаа - 11, Ляэне-Вирумаа - 53, Пыльвамаа - 19, Пярнумаа - 59, Рапламаа - 24, Сааремаа - 33, Тартумаа - 171, Валгамаа - 28, Вильяндимаа - 42 и Вырумаа - 31 ребенка.