ФОТО ⟩ Удивительно, но правда - неожиданный цвет для уютной спальни

Идеальный цвет для спальни - желтый! Это выяснил интерьерный портал House Beautiful. Особенно данная рекомендация касается стран, где несколько месяцев в году не видно солнца - ну просто про нас написано!

Желтый дает энергию, способствует приподнятому настроению, уменьшает стрессы. В желтой спальне легче просыпаться, чем в комнатах с преобладанием другой цветовой гаммы. Неплохо подходит для спальни и белый цвет, но он не вырабатывает столько энергии, как желтый.

Конечно, многие возразят: несмотря на трудное пробуждение лучше всего для спальни подходят, по их мнению, темные тона. Да, вечером в темной спальне чувствуешь себя более расслабленным и настроенным на отдых, но по утрам настроиться на рабочий лад в темной комнате гораздо сложнее.

Давайте все-таки рассмотрим на конкретных примерах, как использовать в спальне желтый цвет.

1. Желтый - хороший цвет. Его не бывает много, и каждый может так или иначе использовать его в своей спальне.

2. Если вы все-таки предпочитаете темные тона, сделайте темной одну стену и дополните ее сияющим желтым. Отличное решение!

3. Если вы все-таки не до конца уверены в правильности выбора, попробуйте украсить комнату желтыми подушками и пледом.

4. Между прочим, к желтому очень подходит белый цвет: отличный результат комбинации этих жизнерадостных цветов.