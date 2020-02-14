Пт, 14.02.2020
Менталитет эстонского коллекционера не располагает к общению, большинство привыкло сидеть в своем углу и не общаться с коллегами по увлечению. Герман Тяхт

ФОТО ⟩ Удивительно, но правда - неожиданный цвет для уютной спальни

Жизнерадостная спальня.

ФОТО: Shutterstock

Выбор цвета для спальни - безусловно, вопрос вкуса. Но один цвет, оказывается, подходит для этого интимного помещения больше других, выяснил портал Kodustiil. 

Идеальный цвет для спальни - желтый! Это выяснил интерьерный портал House Beautiful. Особенно данная рекомендация касается стран, где несколько месяцев в году не видно солнца - ну просто про нас написано!  

Желтый дает энергию, способствует приподнятому настроению, уменьшает стрессы. В желтой спальне легче просыпаться, чем в комнатах с преобладанием другой цветовой гаммы. Неплохо подходит для спальни и белый цвет, но он не вырабатывает столько энергии, как желтый. 

Конечно, многие возразят: несмотря на трудное пробуждение лучше всего для спальни подходят, по их мнению, темные тона. Да, вечером в темной спальне чувствуешь себя более расслабленным и настроенным на отдых, но по утрам настроиться на рабочий лад в темной комнате гораздо сложнее. 

Давайте все-таки рассмотрим на конкретных примерах, как использовать в спальне желтый цвет.

1. Желтый - хороший цвет. Его не бывает много, и каждый может так или иначе использовать его в своей спальне. 

2. Если вы все-таки предпочитаете темные тона, сделайте темной одну стену и дополните ее сияющим желтым. Отличное решение!

3. Если вы все-таки не до конца уверены в правильности выбора, попробуйте украсить комнату желтыми подушками и пледом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Grand Litier (@grand.litier) on

4. Между прочим, к желтому очень подходит белый цвет: отличный результат комбинации этих жизнерадостных цветов.  

5. Желтый подходит даже к интерьеру в индустриальном стиле. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ