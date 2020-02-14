ФОТО ⟩ Удивительно, но правда - неожиданный цвет для уютной спальни

Выбор цвета для спальни - безусловно, вопрос вкуса. Но один цвет, оказывается, подходит для этого интимного помещения больше других, выяснил портал Kodustiil.
Идеальный цвет для спальни - желтый! Это выяснил интерьерный портал House Beautiful. Особенно данная рекомендация касается стран, где несколько месяцев в году не видно солнца - ну просто про нас написано!
Желтый дает энергию, способствует приподнятому настроению, уменьшает стрессы. В желтой спальне легче просыпаться, чем в комнатах с преобладанием другой цветовой гаммы. Неплохо подходит для спальни и белый цвет, но он не вырабатывает столько энергии, как желтый.
Конечно, многие возразят: несмотря на трудное пробуждение лучше всего для спальни подходят, по их мнению, темные тона. Да, вечером в темной спальне чувствуешь себя более расслабленным и настроенным на отдых, но по утрам настроиться на рабочий лад в темной комнате гораздо сложнее.
Давайте все-таки рассмотрим на конкретных примерах, как использовать в спальне желтый цвет.
1. Желтый - хороший цвет. Его не бывает много, и каждый может так или иначе использовать его в своей спальне.
2. Если вы все-таки предпочитаете темные тона, сделайте темной одну стену и дополните ее сияющим желтым. Отличное решение!
3. Если вы все-таки не до конца уверены в правильности выбора, попробуйте украсить комнату желтыми подушками и пледом.
4. Между прочим, к желтому очень подходит белый цвет: отличный результат комбинации этих жизнерадостных цветов.
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5. Желтый подходит даже к интерьеру в индустриальном стиле.