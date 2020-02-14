Налоговый департамент сделал важное напоминание для тех, кто работает за границей

Следует также обратить внимание на сделки с недвижимостью. Если все налоги в Эстонии или за границей были уплачены правильно, ничего доплачивать не придется.

Налоговый департамент начал уделять больше внимания доходам от аренды. Тем людям, которые владеют большим количеством недвижимости, департамент также направил напоминания. Один раз в течение двух лет освобождается от налога проданная недвижимость, которая находилась в личном пользовании, но все остальные операции с недвижимостью необходимо декларировать.

Ведущая Улла Лянтс спросила, как часто бывает, что люди просто не знают, как декларировать свой доход? Она привела в пример работы за границей, где люди платят налоги, зачастую даже больше, чем в Эстонии.

Однако, по оценке Лайда, этот доход также следует внести в декларацию. Если налоги были должным образом уплачены за границей, Эстония не будет ничего требовать к доплате, но доход все равно нужно декларировать.

По его мнению, Налоговый департамент работает не ради поиска ошибок в декларации, но пытается помогать и давать советы. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете позвонить в Налогово-таможенный департамент или написать письмо.

По его словам, людей, которые согласно декларации о подоходном налоге должны доплачивать государству, но игнорирую проблему, относительно мало. «Если действительно есть проблемы, мы можем так или иначе помочь с планированием», - призвал он связаться с департаментом тех, кто был удивлен, обнаружив, что они должны государству.