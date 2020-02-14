Полиция отметит годовщину ЭР праздничными построениями

Во время построений полицейским и пограничникам, которые служат в Ида- и Ляэне-Вирумаа, также будут вручены благодарственные письма от Министерства внутренних дел, служебные награды за десяти- и 20-летнюю службу в полиции и новые знаки отличия по случаю перехода на высшее звание.