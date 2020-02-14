Пт, 14.02.2020
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Полиция отметит годовщину ЭР праздничными построениями

Полицейский.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

На следующей неделе Идаская префектура отметит 102-ю годовщину Эстонской Республики праздничными построениями в Нарве, Йыхви и Раквере.

Во время построений полицейским и пограничникам, которые служат в Ида- и Ляэне-Вирумаа, также будут вручены благодарственные письма от Министерства внутренних дел, служебные награды за десяти- и 20-летнюю службу в полиции и новые знаки отличия по случаю перехода на высшее звание.

Построения состоятся:

17 февраля в 10:00 на Нарвской ратуше;

18 февраля в 10:00 на центральной площади в Раквере;

18 февраля в 14:00 на центральной площади в Йыхви.

Награды и новые знаки отличия получат 217 чиновников и работников Идаской префектуры.

 Музыкальное сопровождение: оркестр Департамента полиции и погранохраны (квинтет).

Департамент полиции и погранохраны призывает прийти и разделить со стражами порядка это праздничное событие.

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