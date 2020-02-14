Полиция отметит годовщину ЭР праздничными построениями

На следующей неделе Идаская префектура отметит 102-ю годовщину Эстонской Республики праздничными построениями в Нарве, Йыхви и Раквере.
Во время построений полицейским и пограничникам, которые служат в Ида- и Ляэне-Вирумаа, также будут вручены благодарственные письма от Министерства внутренних дел, служебные награды за десяти- и 20-летнюю службу в полиции и новые знаки отличия по случаю перехода на высшее звание.
Построения состоятся:
17 февраля в 10:00 на Нарвской ратуше;
18 февраля в 10:00 на центральной площади в Раквере;
18 февраля в 14:00 на центральной площади в Йыхви.
Награды и новые знаки отличия получат 217 чиновников и работников Идаской префектуры.
Музыкальное сопровождение: оркестр Департамента полиции и погранохраны (квинтет).
Департамент полиции и погранохраны призывает прийти и разделить со стражами порядка это праздничное событие.