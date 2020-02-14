Подозреваемый в убийстве 61-летней Мильви взят под стражу

«И хотя 26-летнего подозреваемого ранее не судили в уголовном порядке, он, согласно предварительной информации, неожиданно стал агрессивным под действием алкоголя и совершил такое тяжкое преступление», - сказала прокурор Мерри Тийтус.

«По оценке прокуратуры, ведущий себя таким образом человек опасен для общества и более легких мер недостаточно для предотвращения новых преступлений», - объяснила прокурор.

Напомним, что в среду днем в деревне Паллика в Пыхья-Пярнумаа был обнаружен труп 61-летней Мильви, в тот же вечер по подозрению в убийстве был задержан ее 26-летний знакомый. Инцидент расследуется по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей убийство.