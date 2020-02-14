Женский спринт на ЧМ по биатлону закончился катастрофой для лидера Кубка мира

Главной неудачницей этой гонки стала норвежка Тириль Экхофф, лидер тотала Кубка мира. Норвежка два раза промахнулась на первом огневом рубеже, что, конечно, для такой спортсменки некритично, но на "стойке" Тириль сумела закрыть только одну мишень из пяти. Шесть промахов отбросили Экхофф на 59-е место, и в пасьют бедная Экхофф еле-еле отобралась.

Второй огневой рубеж сегодня разбил много сердец и надежд на медали - норвежка Тандерволд также четырежды была на "стойке" неточна, лидировавшая по ходу гонки Паулина Фиалкова из Словакии также дважды ошиблась на стойке. Два промаха собрала и Доротея Вирер, перечеркнувшая свои надежды на медаль в спринте. В таких гонках, где лидеры ошибаются, шанс на медали получают спортсмены "второй очереди", как например Денизе Херманн или Франциска Пройс - биатлонистки способные на медаль, но не явные фавориты. К сожалению, и им не удалось пройти дистанцию без сбоев, на огневых рубежах немки также были неточны, однако Херманн была настолько быстра на трассе, что в итоге после первой половины гонки с тремя промахами занимала третье место.

Довольно долго в лидерах гонки шла Сюзан Данкли из США, которая отстреляла чисто на обоих рубежах. Американка после второй стрельбы опережала на 3,4 секунды норвежку Марту Ульсбю, но на последние 300 метров сил у 35-летней серебряной призерки ЧМ-2017 в масс-старте не осталось и Ульсбю Данкли проиграла на финише 6,8 секунд.

За третье место в спринте кроме Херманн боролись Олена Пидгрушная с Украины и чешка Луцие Харватова. Харватова шла после второй стрельбы в теневых лидерах, но проиграла и Данкли, и Ульсбю, финишировав третьей. Пидргушной не хватило до медали четырех секунд.