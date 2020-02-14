Еврокомиссия интересуется планами Эстонии по реставрации Горхолла

"В первую очередь просят уточнить прогноз по культурным, неэкономическим мероприятиям, обновить стоимость строительства и тому подобное; сбор материалов займет пару месяцев, после этого Европейская комиссия оценит материалы, и время покажет, будут ли они после этого готовы выдать разрешение на госпомощь или же захотят еще что-то уточнить", - сказал председатель правления Tallinna Linnahalli AS Ану Лийнсоо.

Она напомнила, что ходатайство о выдаче разрешения на госпомощь было подано еще до того, как появилась идея построить в Горхолле не только конференц-центр, но и оперный театр.