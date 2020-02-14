Союз налогоплательщиков отказался присуждать титулы друга и врага

Правление Союза налогоплательщиков Эстонии решило по итогам 2019 года титулы не присуждать и рекомендовало каждому налогоплательщику самому выбрать своих друга и врага, пишет Rus.ERR.

Поскольку после последних выборов в Рийгикогу в политической среде возникло много острых высказываний, обид и извинений, то присуждение титулов бы привело к еще более напряженной ситуации и помешало бы выполнению Союзу налогоплательщиков своих задач.

Кроме того, член правления Союза налогоплательщиков Лассе Лехис сейчас работает советником министра финансов, поэтому у союза есть более эффективный канал для участия в финансовой политике, чем конкурс по присуждению титулов.