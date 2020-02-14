«Гражданам это не нужно» ⟩ Дмитрий Песков не увидел проблемы в признаниях Елены Исинбаевой, не читавшей Конституцию РФ

«Отнюдь. И президент тоже это пояснял. Дело в том, что подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию. Гражданам это не нужно, гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы», - сказал Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой на встрече президента РФ с членами рабочей группы, где Исинбаева поблагодарила президента за включение в рабочую группу. «Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. Теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», - заявила Исинбаева.

«Даже если Исинбаева и не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта - важнейшего направления в целом в социальной жизни страны, в государственной деятельности», - подчеркнул Песков.

Он сказал, что в составе рабочей группы, кроме Исинбаевой, есть представители культуры и других направлений, которых вряд ли можно назвать экспертами в правовых делах, но каждый высказывает предложения по своему направлению, которые определенно заслуживают внимания.

«А как это облечь уже в юридическую форму, это можно будет решить в рамках рабочего процесса с помощью специалистов-правовиков, которые также обильно представлены в составе комиссии», - сказал Песков. По его словам, это не понижает ни уровня, ни реноме рабочей группы, зато широкое представительство «делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни».

При этом СМИ насчитали в составе комиссии из 75 человек всего 11 правоведов. Некоторые члены рабочей группы узнали о своем вхождении в ее состав буквально за несколько часов до объявления списка, а одна из участниц, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, заявила, что предложение войти в группу поступило ей уже после того, как Путин заявил о намерении внести поправки в Конституцию.