Пт, 14.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский

Галерея ⟩ Часовня кладбища Лийва вновь открылась после пожара

Часовня столичного кладбища Лийва вновь открылась после пожара, произошедшего в конце 2018 года. Первая поминальная служба после долгого перерыва пройдет  в следующий вторник.

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, пожар нанес большой урон, но, к счастью, здание удалось спасти от самого страшного, в том числе и сохранить ценный орган.

«Речь идет о памятнике культуры, который десятилетиями активно здесь использовался и сейчас в историческом здании часовни вновь стало возможным проводить службы», - отметил Калле Кландорф.

Пожар в часовне кладбища Лийва вспыхнул 2 декабря 2018 года и причинил зданию существенный ущерб. В ходе основательных реставрационных работ в здании отремонтировали крышу, систему электропроводки, освещение и колокол. Также отреставрировали комнату для проводов и остальные помещения.

Стоимость ремонта составила 213 773 евро, работы выполнила фирма Tarrest LT OÜ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ