Пт, 14.02.2020
В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей. Петер Зашев

Экономика еврозоны за год выросла на 1,9 процента

Eurod. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Arvo Meeks

В четвертом квартале прошлого года рост экономики еврозоны составил в годовом сравнении 1,9 процента, а экономический рост Европейском союзе 1,2 процента.

По предварительной оценке Eurostat, сезонно скорректированный ВВП вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 0,1 процента как в еврозоне, так и в ЕС.

Труудозанятость в четвертом квартале прошлого года выросла за года на 1 процент в еврозоне, и на 0,9 процента в ЕС, рост этого показателя за квартал составил 0,3 процента в еврозоне и 0,2 процента в ЕС.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ