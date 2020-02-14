Экономика еврозоны за год выросла на 1,9 процента

По предварительной оценке Eurostat, сезонно скорректированный ВВП вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 0,1 процента как в еврозоне, так и в ЕС.

Труудозанятость в четвертом квартале прошлого года выросла за года на 1 процент в еврозоне, и на 0,9 процента в ЕС, рост этого показателя за квартал составил 0,3 процента в еврозоне и 0,2 процента в ЕС.