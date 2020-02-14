В работе интернет-сервисов Swedbank могут наблюдаться перебои

В среде обслуживания Swedbank сегодня в течение всего дня наблюдаются перебои, и хотя в основном проблемы должны были закончиться, пресс-секретарь Swedbank Карин Лаурима сказала, что качество обслуживания некоторых клиентов все еще может страдать, пишет портал Tarbija24.
Временные сбои произошли во всех онлайн-сервисах Swedbank, а не только в предоставлении определенных услуг. «Сегодня мы столкнулись с техническими сбоями в использовании различных банковских услуг, которые были устранены в первой половине дня. На данный момент все банковские сервисы работают, но может быть несколько временных сбоев. Мы активно работаем над решением проблемы и искренне приносим извинения всем нашим клиентам », - сказала Кристийна Херодес, руководитель отдела коммуникаций Swedbank.
Речь не идет о плановых работах по техническому обслуживанию, так как Swedbank не смог предположить, когда неисправности полностью прекратятся. Также нет подтверждения того, что проблемы будут полностью решены в выходные дни.
Чтобы быть в курсе событий, Лаурима советует, кто следить за аккаунтами Swedbank в социальных сетях Swedbank, особенно в Facebook, где предоставляется текущая информацию о сбоях.