В работе интернет-сервисов Swedbank могут наблюдаться перебои

Временные сбои произошли во всех онлайн-сервисах Swedbank, а не только в предоставлении определенных услуг. «Сегодня мы столкнулись с техническими сбоями в использовании различных банковских услуг, которые были устранены в первой половине дня. На данный момент все банковские сервисы работают, но может быть несколько временных сбоев. Мы активно работаем над решением проблемы и искренне приносим извинения всем нашим клиентам », - сказала Кристийна Херодес, руководитель отдела коммуникаций Swedbank.