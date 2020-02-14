Финляндия планирует привлечь на свой рынок труда тысячи иммигрантов

Финляндия хочет найти за границей программистов, сварщиков, операторов машин, инженеров-электриков, поваров, официанток, продавцов, строителей, садовников, работников по обслуживанию недвижимости, сиделок, уборщиков и т.д.

Причина в том, что в Финляндии больше нет квалифицированной рабочей силы, и почти 50 процентов компаний страдают от нехватки рабочей силы. В стареющей Финляндии на вышеупомянутые рабочие места сейчас очень сложно найти местных работников.

Министр труда Туула Хаатайнен не может точно сказать, сколько иностранной рабочей силы нужно Финляндии. В настоящее время иностранцам в Финляндии выдается около 8000-9000 разрешений на работу каждый год. «Точное число неизвестно, но оно, безусловно, будет выше, чем в настоящее время», - сказал Хаатайнен.

В конце прошлого года в Финляндии было 48 000 вакансий, и из них примерно на 30 000 трудно найти работников. По оценке работодателей, наибольшая нехватка работников наблюдается в строительном и торговом секторах.

По словам министра труда, неправильно говорить, что иммигранты делают работу, которую финны не хотят делать. «Это места, где требуется много рабочей силы», - уточнил он.

Хаатайнен сказал, что по мере старения населения сотни тысяч людей будут выходить на пенсию, и на смену им приходит недостаточно людей, потому что рождаемость падает. Без иммигрантов, которые приехали в Финляндию на работу в 2000-х годах, в Финляндии значительно сократился бы уровень занятости.