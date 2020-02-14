Пт, 14.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский

Евросоюз снял запрет на ввоз мяса птицы с Украины

Kanaliha

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа на Украине, сняв таким образом запрет на ввоз мяса птицы со всей территории страны, наложенный несколько недель назад.

"Ждем обнародования соответствующего решения", - сообщил торговый представитель - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в Facebook.

По словам Качки, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов ЕС недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.

"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где необходим прогресс. Наш приоритет на этот год - максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере", - отметил замминистра.

Торговый представитель Украины также выразил надежду, что уровень доверия между Украиной и ЕС в вопросах санитарии и фитосанитарии будет только расти.

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