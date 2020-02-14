Евросоюз снял запрет на ввоз мяса птицы с Украины

"Ждем обнародования соответствующего решения", - сообщил торговый представитель - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в Facebook.

По словам Качки, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов ЕС недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.

"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где необходим прогресс. Наш приоритет на этот год - максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере", - отметил замминистра.